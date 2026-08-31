一見雙雕藝術季落幕 觀光署：串聯鹽田文化帶動雲嘉南觀光商機

交通部觀光署署長陳玉秀日前前往雲嘉南濱海國家風景區，實地走訪七股鹽山及北門井仔腳瓦盤鹽田，了解「一見雙雕藝術季」推動情形。觀光署表示，深耕在地多年的一見雙雕藝術季，今年進一步導入在地共創，從傳統觀賞型展覽轉型為參與型地方體驗，並入選「2026－2027臺灣觀光雙年曆」全國性活動，成為雲嘉南重要觀光品牌。

陳玉秀表示，七股鹽山與北門井仔腳瓦盤鹽田都是「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN臺灣」的重要景點，除了擁有獨特鹽田地景，也承載臺灣西南部鹽業文化發展歷史。觀光署持續整合自然、人文、產業及節慶資源，透過音樂、藝術及地方體驗等多元形式，串聯雲嘉南濱海觀光資源，帶動地方旅遊及產業商機。

「一見雙雕藝術季」自2012年舉辦至今，今年以「發現鹽裡的光：從鹽田到生活的光影旅程」為主軸，突破過去以鹽雕及光雕展演為主的形式，分別在七股鹽山及井仔腳瓦盤鹽田打造雙展區，並邀請在地師生、社區居民及藝術創作者共同參與，將地方生活記憶與土地情感融入藝術創作。

其中，七股鹽山以鹽雕創作為主，規劃主題鹽雕打卡區、師生共創作品及海洋文化體驗；井仔腳瓦盤鹽田則以光雕地景藝術為核心，打造鹽田光影步道、沉浸式光影體驗、社區共創燈區及光屋迷宮，並結合在地藝術創作，為傳統鹽田注入夜間觀光新亮點。

陳玉秀指出，一見雙雕藝術季能持續發展，關鍵在於地方長期累積的觀光能量及持續創新的精神。今年透過跨域合作及在地共創，讓鹽田文化不只是被觀看，更成為旅客可以參與、體驗的地方特色，進一步擴大觀光效益。

觀光署表示，除了推動一見雙雕藝術季，也持續透過系列活動深化「微笑南灣IN臺灣」品牌，包括8月22日在北門舉辦的「台灣仲夏節－微笑南灣北門場」音樂活動，藉由藝術、音樂與地方體驗，吸引旅客深入雲嘉南濱海地區，探索鹽田、生態、聚落及地方美食，持續提升南臺灣觀光吸引力。