土銀購地放貸未動工比率升 建商逾18個月未興建率上揚至26％

不動產市場低迷，建商不僅推案趨緩，動工進度更遭遇多方衝擊。以土建融指標行庫土銀而言，近期購地貸款逾18個月未動工占全體購地貸款比率，由25％微幅上升至26％，主因是建商受今年土方清運新制及通膨等大環境因素影響。

央行嚴打建商養地，自2020年推出第一波選擇性性用管制時，就祭出購買住宅區及商業區土地貸款限制，並陸續調降成數至目前的五成，其中一成於動工興建後始得撥貸，另明訂借款人切結最長18個月內須動工興建。

土建融市占第一的不動產專業銀行土銀表示，在實施強化建築業授信風險管控配套措施下，2025年12月底建商購地貸款逾18個月未動工金額621億元，已較2023年底大幅減少553億元，占全體購地貸款比率亦由37％下降至25％。

另為強化建築業授信風險管控及敦促借款戶落實開發時程，自2024年11月20日起辦理展延動工期限案件，每次展延動工期限時，應按借款額度計算至少收回一成以上本金，及借款利率應按原利率至少再加年利率0.25%以上累計計息。

到今年6月底，土銀提供的購地貸款逾18個月未動工金額622億元，較去年12月底持平，占全體購地貸款比率由25％微幅上升至26％。土銀說明，主因是建商受土方清運新制及通膨等大環境因素致成本上升而發生缺工缺料，以及部分建案特性不同致影響公務機關審照時程較長。

今年土方之亂致建商開工大受影響，因央行規範購地貸款18個月內須動工，且要「持續」，但有「不可歸責借款人」條款，因此若建商因土方未解而使整個案場未開工，仍無法排除在18個月限制；若開挖到一半而停工，暫時以「不可歸責借款人」例外條款處理，建商可暫時鬆口氣，但銀行會每兩個月持續到工地追蹤進度管理。

目前房市低迷，有實力較足的建商坦言必須動工，但不急著賣，因為現階段不知如何開價。銀行觀察，建商推案趨緩，購地也縮手，連龍頭寶佳今年購地也減少，但過去已買的土地仍須推案。