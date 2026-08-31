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雙北都更六案 總銷近600億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

房市進入盤整期，建商普遍縮手，資金卻加速向雙北核心區集中。住展雜誌統計，今年雙北總銷逾50億元的指標都更案共有六案，合計總銷逼近600億元，不僅形成今年房市最強供給，也凸顯市場正走向「外圍退燒、核心抱團」的新格局。

其中新北市板橋區「寶格利」以240億元居冠，台北市松山區「慶城匯」平均開價更達每坪195萬元，成為市場矚目焦點。

從個案來看，寶格利位於新北市板橋區，總銷240億元，平均開價每坪117萬元，規劃單價約28萬至41萬元，為今年雙北大型都更案中規模最大者。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，該案距離新板特區不遠，加上建商品牌具知名度，在地段與品牌雙重優勢下，具備挑戰新北百萬宅的條件。

台北市方面，高價案表現更為突出。松山區慶城匯總銷77億元，平均開價每坪195萬元，已逼近每坪200萬元大關；士林區文心天母總銷80億元，平均開價每坪160萬元；昇陽體居總銷55億元，平均開價每坪139.5萬元。三案均位於台北市成熟、高房價區域，其中慶城匯坐落慶城街一帶，文心天母則位於天母，區域本身已有高價住宅市場基礎。

新北市另一指標案則為板橋區遠雄合雅，總銷90億元，平均開價每坪83萬元；三重區亞昕昕富君總銷50億元，平均開價每坪93萬元。整體而言，今年雙北大型都更案呈現「量縮、價高」特色，市場上的大型案並未因房市修正而消失，反而集中在條件較好的區域。

陳炳辰指出，都更案通常位於市區或成熟都會區，具有土地稀缺、生活機能完整等優勢，若再搭配大型量體及知名建商品牌，更容易形成市場話題。

展望後市，市場傳出今年底前台北市中正、萬華，以及新北市新莊等區仍有都更案亮相，若由具品牌優勢的建商推出，仍有機會創造市場焦點，但整體而言，在房市尚未全面回溫前，雙北大型都更案仍將維持少量、高價的市場格局。

雙北 都更 板橋 建商

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