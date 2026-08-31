國產、台泥資產活化 加速

國產（2504）、台泥（1101）兩大集團在北市精華地段的資產活化加速度。國產位在南港大型開發案的企業總部已於7月下旬正式上樑典禮，整個開發案明年底完工，潛在開發利益估計超過350億元。

台泥位在基隆路的「Tower Urban Oasis」今年可取得建照儘快動工，開發後市值逾400億元。

國產月前宣布，集團位在南港大型開發案的企業總部完成上樑，象徵開發案正式邁入完工倒數階段。國產的企業總部預計2027年底完工、2028年取得使用執照。

國產集團全台土地資產約44.7萬坪，多筆土地位在各大科學園區附近精華地段，包括內湖舊宗段1,400坪科技工業區土地，以及鄰近輝達海外總部北士科的關渡洲美平原近2萬坪土地，以及南科周邊逾2,000坪土地與廠區。

台泥今年上半年宣布，台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發案，將投入268億元啟動資產活化計畫，打造台北市綠色新地標。初步規劃三棟頂級企業總部大樓，除一棟自用外，另兩棟擬出租或出售。此案命名為「Tower Urban Oasis」，規劃2031年完工，將打造世界級永續綠色、健康全智慧，及近零碳建築標竿。

依照不動產估價師分析，該區周邊A級商辦行情、每坪成交價約160萬~180萬元實力，加上是大面積開發規劃，未來台泥綠色智慧辦公園區落成後，整體開發後市值至少超過400億元。