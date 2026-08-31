聽新聞
0:00 / 0:00

AIDC用戶依高壓、特高壓電價表計收電費 台電：視用電情況調整電價

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

全球主要國家已開始對AI資料中心（AIDC）設置進行管制，包括訂定較高電價台電表示，未來視用電成長情況，若有調整必要，台電將依電價費率審議委員會決議擬具電價調整方案，報請經濟部同意備查後實施。

經濟部曾在2024年第一次電價費率審議會決議，針對年用電量達0.5億度以上之網路資料中心（IDC），採較高調幅以合理反映用電成本。台電表示，AIDC用戶依高壓、特高壓電價表計收電費，並按用電規模適用不同電價調整係數，以有效引導節約用電。未來須視情況再討論AIDC電價議題。

台電董事長曾文生日前提及，世界各國對AIDC管制主要有四大項：地點限制、容量門檻、價格控制、自備電力等。台電資料顯示，運用價格控制以管制AIDC的國家最多，包括南韓、美國、澳洲、加拿大、中國大陸、馬來西亞等。

至於容量門檻，台電表示，將配合經濟部《能源管理法》及相關子法修訂，依能源署政策方向審查一定容量以上之資料中心。

經濟部能源署自去年底開始對AIDC進行管制。首先是針對不同營運類型訂定PUE（電力使用效率）標準，大型資料中心（提供雲端服務業者）PUE不超過1.3、主機代管資料中心（業者提供空間電力網路環境提供客戶租用者）PUE不超過1.4。

台電 用電 電價

延伸閱讀

經部擬祭「專區」及「專線直供」 引導AI資料中心往電廠靠攏

電力基建ETF 有錢途

寒冬覓新商機 AIDC成大陸新能源企業第二增長曲線

川普禁部分外國電網設備！網看好「重電廠商受惠」：股價準備噴

相關新聞

土銀購地放貸未動工比率升 建商逾18個月未興建率上揚至26％

不動產市場低迷，建商不僅推案趨緩，動工進度更遭遇多方衝擊。以土建融指標行庫土銀而言，近期購地貸款逾18個月未動工占全體購地貸款比率，由25％微幅上升至26％，主因是建商受今年土方清運新制及通膨等大環境因素影響。

AIDC用戶依高壓、特高壓電價表計收電費 台電：視用電情況調整電價

全球主要國家已開始對AI資料中心（AIDC）設置進行管制，包括訂定較高電價。台電表示，未來視用電成長情況，若有調整必要，台電將依電價費率審議委員會決議擬具電價調整方案，報請經濟部同意備查後實施。

國產、台泥資產活化 加速

國產、台泥兩大集團在北市精華地段的資產活化加速度。國產位在南港大型開發案的企業總部已於7月下旬正式上樑典禮，整個開發案明年底完工，潛在開發利益估計超過350億元。

雙北都更六案 總銷近600億

房市進入盤整期，建商普遍縮手，資金卻加速向雙北核心區集中。住展雜誌統計，今年雙北總銷逾50億元的指標都更案共有六案，合計總銷逼近600億元，不僅形成今年房市最強供給，也凸顯市場正走向「外圍退燒、核心抱團」的新格局。

大中圖書 轉型教育服務整合

大中圖書長期專注於台灣K12教育市場（國小、國中、高中）教材供應與教育服務，累積超過400所校園合作經驗，並逐步建構涵蓋校園通路、實體門市及電子商務平台的多元服務網絡。

聯和趨動 提供人力資源解方

聯和趨動以「勞動法務靈魂×HR工程能力×AI智慧化」為核心，打造一套能真正支撐企業永續成長的人力資源整合服務。公司以三大主力業務為基礎─勞動法令顧問、HRM人資系統、薪資委外計算，形成從制度、系統到營運的完整HR解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。