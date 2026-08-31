AIDC用戶依高壓、特高壓電價表計收電費 台電：視用電情況調整電價

全球主要國家已開始對AI資料中心（AIDC）設置進行管制，包括訂定較高電價。台電表示，未來視用電成長情況，若有調整必要，台電將依電價費率審議委員會決議擬具電價調整方案，報請經濟部同意備查後實施。

經濟部曾在2024年第一次電價費率審議會決議，針對年用電量達0.5億度以上之網路資料中心（IDC），採較高調幅以合理反映用電成本。台電表示，AIDC用戶依高壓、特高壓電價表計收電費，並按用電規模適用不同電價調整係數，以有效引導節約用電。未來須視情況再討論AIDC電價議題。

台電董事長曾文生日前提及，世界各國對AIDC管制主要有四大項：地點限制、容量門檻、價格控制、自備電力等。台電資料顯示，運用價格控制以管制AIDC的國家最多，包括南韓、美國、澳洲、加拿大、中國大陸、馬來西亞等。

至於容量門檻，台電表示，將配合經濟部《能源管理法》及相關子法修訂，依能源署政策方向審查一定容量以上之資料中心。

經濟部能源署自去年底開始對AIDC進行管制。首先是針對不同營運類型訂定PUE（電力使用效率）標準，大型資料中心（提供雲端服務業者）PUE不超過1.3、主機代管資料中心（業者提供空間電力網路環境提供客戶租用者）PUE不超過1.4。