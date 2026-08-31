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聯和趨動 提供人力資源解方
聯和趨動以「勞動法務靈魂×HR工程能力×AI智慧化」為核心，打造一套能真正支撐企業永續成長的人力資源整合服務。公司以三大主力業務為基礎─勞動法令顧問、HRM人資系統、薪資委外計算，形成從制度、系統到營運的完整HR解決方案。
在勞動法令顧問方面，憑藉27年勞資顧問團隊專業，續約率70-90%，客戶轉介紹率更達30%，展現高度信任與市場口碑。在人資系統領域，聯和趨動正以Harness Engineering為架構核心，研發國際版HRM系統，將勞動法規、在地文化與跨境營運需求整合，協助台商在海外落地時能快速理解並遵循當地法規，降低風險、提升效率。
在薪資委外部分，面對人力短缺與企業專注核心業務的趨勢，聯和趨動提供高可靠度的出勤與薪資委外服務，成為企業穩定營運的後勤引擎。最終，透過「LexPayroll AI」結合法規知識、HR流程與AI Agent智慧勞務平台，企業不再依賴個別HR，而是一套可驗證、可追蹤、可合規、可跨境擴張的HR數位大腦，提供新世代人力資源解決方案。
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