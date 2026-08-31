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大中圖書 轉型教育服務整合

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
大中圖書長期專注於台灣K12教育市場 櫃買中心／提供
大中圖書長期專注於台灣K12教育市場 櫃買中心／提供

大中圖書長期專注於台灣K12教育市場（國小、國中、高中）教材供應與教育服務，累積超過400所校園合作經驗，並逐步建構涵蓋校園通路、實體門市及電子商務平台的多元服務網絡。

面對少子化、教育數位化及消費模式改變等趨勢，大中重新定位企業角色，由傳統教材供應商轉型為教育服務整合者，以「教育服務生態系」作為核心發展策略，整合教材供應、閱讀服務、教育活動、會員經營及異業合作，建立連結學生、家長、教師與合作夥伴的多元教育服務網絡。

目前公司已建置四家實體門市及電商平台，透過線上線下融合（OMO）的服務模式，累積會員數據與使用者需求洞察，持續優化教材推薦、學習資源媒合及顧客服務流程。未來將以既有教育服務生態系為基礎，進一步打造「教育服務整合平台」，整合教材、閱讀、學習資源、教育活動及跨域服務，運用數據與科技提升教育服務效率，提供更智慧化、個人化的學習體驗，成連結教育產業與學習需求重要平台。

少子化 教育 國中

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