全台最早遊艇港分區修繕 今辦碼頭啟用儀式…引進重型帆船推廣海上運動

基隆八斗子遊艇泊區促參案得標業者亞果集團，今舉辦遊艇碼頭啟用及新購帆船「蓋亞號」交船儀式。基隆市長謝國樑期許亞果推動水域、陸域開發工程，將這個區域打造成東北角，甚至是國際亮點。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，透過引進蓋亞號來八斗子遊艇港，希望能讓來海邊的人可以接觸帆船的運動。未來會也配合公益活動，或者國、高中生有學習需求，都可以藉由蓋亞號提供服務跟講解，讓更多親海、識海和享受水上運動。

基市府去年12月與亞果遊艇集團簽署促參案，啟動全台規模最大的級遊艇碼頭建設工程，中央、地方、學界與業者攜手推動發展海洋經濟。

謝國樑今天表示，因為亞果遊艇招商案，財政部今年頒給基市府民間促參類招商縣市組第1名。招商案首先是要打造美好的遊艇，再來打造非常棒的飯店，再來打造東北角幾獨特的購物中心。

謝國樑說，台灣大部分的購買物中心，不是沿著中山高，就是沿著高鐵沿線興建。基隆、九份、瑞芳、東北角這麼漂亮，有龐大的遊客，卻沒有一個購物中心。亞果促參案附屬開發的購物中心完成後，將可以滿足東北角觀光廊帶的需求，讓這個區域成為東北角的亮點，甚至成為國際的亮點。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，今辦啟動典禮象徵三件事起步，首先是悠遊館簡易裝修，因為這棟建物可能在5年後拆除，所以沒有花很多錢，但至少要讓它可以用，在未來的比賽，或2樓會員使用派上用場。

其次是遊艇碼頭逐步修繕完成，八斗子遊艇碼頭是台灣最早的遊艇碼頭，已經20年了，後面蓋的一定比較漂亮。八斗子遊艇港重新做，得一步一步來，先把修繕做好，分區逐步完成。

侯佑霖說，第三件事是答應基市府要買4艘遊艇，今天交船的是重型帆船，未來讓來海邊的人可以接觸到帆船運動。後續會再引進自駕船、釣魚船和豪華遊艇。

侯佑霖也說明後續開發計畫，包括開闢岸置場、興建擋浪堤，陸域建設會開發5000坪飯店，規畫120間套房，80間2房的房型，另外再規劃3000坪的商場。悠遊館未來拆除完後，另再跟市府研究開發使用方案。

侯佑霖表示，亞果也標到台北港的碼頭營運權，希望明年初能完成點交。到時候台北到基隆藍色公路就完成，不管是自駕，或是業者經營，都能走這條航行去釣魚、看夕陽，或去看淡江大橋。

基隆八斗子遊艇泊區遊艇碼頭今天啟用，並舉辦新購47呎帆船「蓋亞號」交船儀式。記者邱瑞杰／攝影

基隆八斗子遊艇泊區促參案得標業者亞果集團，今天舉辦遊艇碼頭啟用儀式。記者邱瑞杰／攝影

基隆八斗子遊艇泊區促參案得標業者亞果集團，今天舉辦遊艇碼頭啟用儀式。記者邱瑞杰／攝影

基隆八斗子遊艇泊區遊艇碼頭今天啟用，並舉辦新購47呎帆船「蓋亞號」交船儀式。記者邱瑞杰／攝影