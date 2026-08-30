皇昌營造拿下「大直儒玉」公辦都更案 未來總銷逾百億元

台北市住都中心28日完成「大直儒玉」及「大直藏璽」兩大公辦都更案評選，其中「大直儒玉」由皇昌營造領銜的皇昌福榮合作聯盟獲選最優申請人，將投入大直地區老舊建物重建，更新後預計興建地上19層、地下4層住宅大樓，樓地板面積約8,779坪，預估可創造逾100億元不動產價值。

「大直儒玉案」基地位於大直傾斜民宅東側，因2023年9月鄰地施工造成損鄰事件，部分住家出現牆壁裂縫、滲水、磁磚及裝修物破損等情形，市府後續啟動公辦都更程序，希望透過都市更新改善既有建築安全及居住環境。

台北市住都中心指出，大直儒玉案曾在2025年首次公告招商，但當時沒有業者投標；經重新蒐集市場意見、檢討財務架構，並考量基地地質條件與施工風險，同時持續進行住戶溝通後，今年3月再次公告招商，最終由皇昌營造領銜的皇昌福榮合作聯盟脫穎而出。

「大直儒玉」更新後將興建1幢2棟、地上19層、地下4層建築，總樓地板面積約8,779坪，結構升級採SC鋼骨造，並以「人本住宅、靜巷綠意、安全韌性」為規劃核心，將住宅安全與居住品質列為重點。

在建築規格方面，該案規劃取得黃金級綠建築、低蘊含碳建築2級以上、耐震設計標章及國際WELL健康建築認證，同時導入銀級智慧建築、建築能效1+級及新建住宅性能評估等標章，整體規劃朝高安全、低碳及健康住宅方向發展。

基地空間規劃則強調與周邊環境融合，將集中留設開放空間，串聯鄰近公園，並配置自行車位及友善步行動線，透過綠廊連結周邊校園、公園及生活空間，增加社區居民步行與戶外活動空間。

此外，大直儒玉案基地條件及施工安全，也是此次招商重新調整的重要考量。由於過去大直地區曾發生鄰房施工損鄰事件，居民對後續施工安全高度關注，因此本案規劃將施工風險納入整體方案，預計採逆打工法施工，深度貫入岩盤，並透過加厚連續壁、適當距離設置扶壁及地中壁等方式提高地下結構穩定性，施工期間也將執行監測計畫，以降低開挖對周邊建築及環境的影響。

專家指出，大直屬台北市成熟住宅區，區內土地供給有限，且大型完整基地取得不易，因此公辦都更成為建商及營造業者切入核心區開發的重要機會。尤其大直儒玉案規模達近8,800坪樓地板面積，未來完工後若以逾百億元不動產價值計算，對參與團隊而言具有相當開發規模。

從整體大直公辦都更進度來看，此次「大直儒玉」與「大直藏璽」同步完成評選，分別由皇昌福榮合作聯盟及長虹建設取得最優申請人資格，也象徵大直傾斜民宅東、南兩側的重建計畫正式跨過招商門檻。

台北市住都中心指出，大直儒玉後續預計10月底前與最優申請人完成出資契約簽訂，簽約後將向住戶說明出資者規劃方案並徵詢意見，再依住戶需求進行調整，預計2027年辦理正式選屋及申請都更審議，2029年完成核定並啟動搬遷作業，實際期程仍須視後續審議及執行情況調整。