長虹奪「大直藏璽」公辦都更案 預估未來總銷超過120億元

長虹建設（5536）都更再下一城，奪「大直藏璽」公辦都更案。台北市住宅及都市更新中心28日完成「大直儒玉」及「大直藏璽」兩大公辦都更案評選，其中「大直藏璽」由長虹建設獲選最優申請人，預計興建地上24層、地下4層住宅大樓，更新後樓地板面積約1.14萬坪，預估可創造逾120億元不動產價值。

此次大直兩大公辦都更案，為因應2023年9月大直地區鄰地施工造成民宅損鄰事件而啟動。當時相關社區出現牆壁裂縫、滲水、磁磚及裝修物破損等情形，台北市政府隨後啟動公辦都更程序，希望透過重建改善建築安全與居住環境。

台北市住都中心表示，兩案在2025年首次公告招商時，因市場環境及基地條件等因素，並未有業者投標；後續經蒐集業界意見、重新檢討財務架構，同時考量基地地質及施工風險，並持續與住戶溝通，分別在今年3月及4月重新公告招商，最終順利完成評選。

其中，「大直藏璽」基地更新後規劃興建1幢2棟、地上24層、地下4層建築，總樓地板面積約11,383坪，採SRC鋼骨鋼筋混凝土構造，規劃導入黃金級綠建築、耐震設計標章、銀級智慧建築及建築能效1+級等，住宅性能評估則達結構安全4級及無障礙2級，預估創造逾120億元不動產價值。

長虹此次拿下大直藏璽，除可擴充未來推案量，也有助於累積都更案源。專家表示，近年台北市可開發土地日益稀缺，建商取得素地難度提高，公辦都更及危老重建已成為大型建商取得台北市核心區土地的重要管道。尤其大直具備成熟生活機能、捷運及商圈優勢，加上區內土地供給有限，都更重建後的產品仍具市場想像空間。