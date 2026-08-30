2026中小企永續翻轉競爭力／台灣地方再生 挺能源轉型

一條曾經因人口外流、乘客減少而陷入赤字苦撐的地方鐵路，如何找到新的生存方式？答案可能不是增加班次，也不是單純發展觀光，竟然是跟「電」有關。

這是日本長野縣上田市地方鐵道：別所線的故事，說故事的人是，台灣地方再生股份有限公司研發長安井大輔。安井介紹，別所線全長約7公里，多年前，地方政府與企業共同推出了一場關於能源轉型與地方創生實驗，他們建置能結合再生能源的微電網系統，並導入總裝置容量2.68MW的太陽能發電設施。

正是這樣在地發電、在地使用的能源管理機制，降低了鐵道營運成本，也提高能源供應的穩定性與韌性；遇到災害或停電時，微電網仍可維持部分電力供應，強化防災能力。

安井說，從瀕臨經營困境的地方鐵道，到結合綠能與智慧管理的永續運輸系統，這個案例證明，能源轉型不只關乎減碳，也可以成為促進地方經濟、提升城市韌性與創造區域價值的重要引擎。

這樣的啟示，在台灣能發生嗎？這是這幾年台灣地方再生股份有限公司思索的重要課題。

台灣地方再生以能源整合平台角色投入綠能、淨零及地方發展，提出「AI City for Energy」、「算電協同」及「AI Datacenter加速器」三大發展主軸，盼透過「科技、永續」雙軸轉型，協助企業提升競爭力。

扮演橋梁 創造機會

總經理賴欣儀提起創立初衷，是希望扮演整合者與推動者的角色，把能源、產業、地方與社會價值串連起來。在她看來，企業與地方，看似面對不同問題，但其實正承受兩股同時而來的壓力，一方面，國際供應鏈對減碳與綠電的要求愈來愈高；另一方面，地方則面臨人口老化、青年外流及產業衰退。

賴欣儀認為，能源轉型不應只是設備更新或技術升級，更應該為地方發展創造新的契機。透過綠能、AI與淨零轉型，除了協助企業因應國際競爭壓力，也為地方創造新的產業模式與就業機會。

「許多地方其實擁有良好的自然條件與產業基礎，只是因為產業外移與人口結構改變，逐漸失去發展動能。」她說，「這些地方不是沒有價值，只是缺少重新被看見的機會。」

AI綠能 賦能企業

她舉日本長野縣上田市、沖繩縣與那原町，以及宮崎縣延岡市為例，這些地區結合能源轉型及地方特色，打造兼具產業發展與永續價值的新模式，可作為台灣借鏡。

農業、漁業、觀光與工業聚落等不同場域，也都可以透過能源管理優化、儲能建置、品牌永續化、教育體驗及社區參與等方式，創造新的地方價值。不過，真要開始落實，困難也來了。

「能源轉型真正的挑戰往往不在技術，而在整合。」賴欣儀說。台灣地方再生在協助企業導入綠能、地方推動永續發展的過程中發現，最大的困難並非設備採購，而是政策、資源、技術、資金與後續營運管理如何彼此銜接。

這也成為轉型過程中最明顯的痛點：政策、資金、技術與營運管理環環相扣，任何一環接不起來，都可能提高整體轉型難度。因此，台灣地方再生提出「Total Solution（整合解決方案）」概念。

第一步先診斷需求、盤點條件；接著依需求規劃方案；第三階段進行跨域合作，整合政府、企業、學研單位，甚至金融資源；最後則進行效益追蹤，確認方案真正發揮成效。

賴欣儀說：「很多企業以為只要建置太陽能或購買綠電即可完成轉型，事實上，還需要涉及碳盤查、能源管理、供應鏈要求、品牌價值等許多課題，這些都需要整體規劃。」

因此，企業想踏出轉型第一步，與其一次解決所有問題，不如先回到自身條件，聚焦既有優勢，從現況診斷與需求盤點開始，再思考如何透過科技與永續雙軸轉型。公私協力，也因此成為另一個關鍵。

「永續發展的本質，是眾人之事。」賴欣儀說，政府有政策與資源，企業具備技術、資金與執行效率，地方社群則掌握最真實的需求與在地信任，「唯有三方共同合作，才能讓永續真正落地。」

她以目前在新北金山推動的循環經濟計畫為例，團隊嘗試將生廚餘轉化為培養土，希望建立區域循環經濟示範模式。一個看似單純的「廚餘變培養土」，實際執行後，就得面對事業廢棄物處理法規許可與地方溝通等問題。

這也凸顯永續轉型真正困難之處：找出技術不難，但要讓技術真正進入地方、形成可以長期運作的模式，還必須跨越法規、溝通與資源整合等一道道門檻。