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北市豪宅上半年預售成交量暴增1倍 成屋也增逾1成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
據實價登錄最新資料，今年上半年六都新舊屋豪宅交易中，台北市不論預售或成屋買氣雙回溫，其中預售交易因去年低基期讓成交量暴增近一倍，成屋買氣回升逾一成。豪宅示意圖。 聯合報系資料照
據實價登錄最新資料，今年上半年六都新舊屋豪宅交易中，台北市不論預售或成屋買氣雙回溫，其中預售交易因去年低基期讓成交量暴增近一倍，成屋買氣回升逾一成。豪宅示意圖。 聯合報系資料照

據實價登錄最新資料，今年上半年六都新舊屋豪宅交易中，台北市不論預售或成屋買氣雙回溫，其中預售交易因去年低基期讓成交量暴增近一倍，成屋買氣回升逾一成。

惟北市以外豪宅市場表現平平，不僅腰斬為常態，台南上半年更只賣一戶，凸顯國內豪宅市場區域分化嚴重。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，雖然今年上半年台北市預售豪宅成交件數比去年同期暴增近一倍，主要是去年基期太低，為預售屋實價登錄（2021年7月）以來同期新低量，讓今年上半年北市預售豪宅買氣有大幅回溫的錯覺。

何世昌表示，若排除去年極端數據差異，今年上半年台北市新舊屋豪宅確實買氣回溫，背後原因是高端客「資產平衡配置」。

他指出，去年至今台股亮眼，市場認為房市將重演過去「股市資金轉進房市」效應，但這次與傳統「股轉房」不同的是，這一波台北市豪宅買氣回升，只是高資產族群調節一小部分股市獲利進到房市，進行資產平衡配置，而非資金已前進房市。

資料顯示，今年上半年六都、新竹縣市新舊豪宅買氣，台北市一枝獨秀，成屋豪宅達229件、年增12.2%，預售豪宅交易量257件、較去年同期低基期130件大增97.6%，再對照2024年同期正常交易水準的205件則成長25.3%，反映台北市預售、成屋豪宅雙雙回溫，且預售交易量257件超過成屋豪宅229件。

何世昌分析，上半年北市預售豪宅買氣超過成屋，可能是預售案可選擇戶別較多，且坪數規劃多為60～80幾坪，較符合目前市場需求，加上預售屋付款較彈性，適合富豪資產配置，以致上半年預售豪宅成交量增加較成屋多。

北市 豪宅 買氣

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