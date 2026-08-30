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台灣生技攻國際市場 漢達、逸達等歐美取證在望

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣生技醫藥公司挑戰國際市場蓄勢待發，繼藥華藥（6446）Ropeg獲得美國FDA治療原發性血小板過多症（ET）藥證後，接下來包括漢達（6620）、逸達（6576）、泰合、仁新等都將在今年第3季至明年上半年陸續取得歐美等國藥證。

漢達近日公告，公司的多靶點癌症藥HND-039，原本被原廠Exelixis提出FDA訴願及專利侵權訴訟，原廠已於美國時間8月27日自願撤銷專利侵權訴訟。由於HND-039已在7月底獲得FDA核准的暫時性許可（Tentative Approval, TA），法人預期這項藥品有機會在近期獲得藥證，與原廠共同搶攻全美21億美元市場。

逸達也在8月27日公告，前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI三個月劑型已獲英國上市許可，為今年5月取得歐盟上市後再下一城，美國市場上市許可日期也已進入倒數計時。逸達表示，CAMCEVI六個月劑型已在歐美上市數年，三個月劑型潛在市場規模數倍於六個月，屆時雙劑型將發揮產品組合綜效，市占率與營收可望進一步提升。

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