國發會首屆夏日檔案季翻轉檔案想像 「未竟之夜」壓軸登場掀高潮

「夏日檔案季2026」今晚將迎來最終章！自6月開跑以來，國家發展委員會檔案管理局透過展覽、講座、工作坊、劇場、派對及音樂演出等貼近日常的方式，邀請民眾「打開檔案」。壓軸活動「未竟之夜」29日登場，午後音樂會、檔案講唱會輪番上陣，晚間還有禁歌大歌廳KTV及夜間主題導覽，檔案館首度延長開館至晚間9時，從白天一路熱鬧到夜晚，將首屆夏日檔案季推向最高潮，也為明年的再次相遇留下期待。

今年首度推出的「夏日檔案季」以「讓檔案走進日常」為核心，陸續推出太空產業、動物保育、美援文化、國際交流、民間信仰等不同檔案主題，系列活動吸引各年齡層深度參與。多項需事先報名活動迅速額滿，活動3個月累計吸引逾15萬人次到館參觀，熱度更延伸至社群平台，引發分享與討論，讓國家檔案館成為充滿人氣，並讓人願意停留、探索與交流的新興據點。

「未竟之夜」午後熱鬧啟動，由人氣樂團A_ROOT同根生率先開唱，林梢廣場陸續湧入人潮，為檔案館增添音樂與人群交織的活力風景。接續由憂憂Yō-Yō、溫蒂漫步等樂團輪番演出，晚間則由金曲樂團拍謝少年壓軸開唱，將現場氣氛推向最高點！

館內同時也充滿樂音，檔案大廳由PiA吳蓓雅及余佩真帶來融合檔案故事與現場演唱的檔案講唱會，讓歌聲成為閱讀檔案的另一種方式。別具特色的是，自然系樂團Cicada帶來結合山林檔案的沉浸式古典樂演出，結合VJ影像呈現禁山令及臺灣風景之美，將紙頁中的歷史轉化為音樂敘事。

「未竟之夜」的另一波互動高潮是「重返1987─解嚴檔案特展」化身「禁歌大歌廳KTV」，由關注社會議題的變裝創作者UG主持，現場觀眾踴躍點歌開唱，熟悉旋律一響，更吸引不少人跟著合唱，在熱鬧歌廳中認識禁歌背後的時代背景及社會記憶。夜間主題導覽同樣受到歡迎，參與者踏入平日未對外開放的管制區域，跟著國家檔案展開一場「星星賽道之旅」，一窺檔案人才能走的幕後通道。

檔案管理局表示，國家檔案承載著一代代人民共同走過的生活與時代記憶。首屆「夏日檔案季」嘗試跨越傳統的檔案閱讀方式，讓觀眾不只「看」檔案，更能聽見、感受並參與其中。今年的熱情參與及迴響，也讓「夏日檔案季」逐步成為國家檔案館與大家相約盛夏的新品牌。明年6月至8月，「夏日檔案季」將再次登場，邀請大家明年夏天再度走進國家檔案館，共同發現更多藏在檔案裡的時代故事。