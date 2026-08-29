「標地女王」郭淑珍執掌力銘建設 首案輝達工程師、營造業老闆都按讚

有「標地女王」之稱的力銘建設董事長暨前力麒建設董座郭淑珍表示，房市現在不是景氣問題，建案是否順銷關鍵在於地段，以及產品設計，以「力銘耘山」來說，穩定銷售超過三成，就連輝達（NVIDIA）工程師、營造業老闆都是客戶，顯示房市不景氣之下，用心規劃的建案和建商才能獲得自住客的青睞。

兩年前將力麒建設（5512）交棒予姪子郭濟綱的郭淑珍，對建築充滿熱情，為全心投入建築美學，力銘建設因應而生；資本額達25億元的力銘建設，郭淑珍持股35%是最大股東，伍豐科技（8076）也持股28%、位列第三大股東。而家族經營的力麗企業（1444），之後也會透過增資入股。

雖然郭淑珍新成立力銘建設，近期才甫推出首筆建案「力銘耘山」，面對房市不景氣，力銘建設又是建築業的「新兵」，但完全沒有難倒她；郭淑珍表示，「可能是掌舵力麒建設23年做出的實績，加上自身對於建築作品雕琢相當堅持，不少地主自己跑來找我做都更，以及過去兩年購置一些土地，目前手中雙北市的案源至少13~15筆，土地儲備超過1萬坪」。

郭淑珍笑說，過去在上市櫃公司，營運成績必須對股東交代，很多對建築的想法無法放手去做，但現在有了自己的公司，對於每塊土地的規劃、設計、產品定位、建材規格、施工用料等，就可以大膽放手做，「就把一件事做好，希望每一件力銘建設精雕細琢的建案，10年後依舊是區域亮眼的地標美學建築作品」。

郭淑珍指出，當前房市不景氣，建案地段、產品設計更是客戶是否青睞的關鍵；以「力銘耘山」來說，距輝達總部約650公尺、又位於承德路第一排，且是區段少見的760坪大基地，對望超過700公頃關渡．洲美平原，地段絕佳。

再談產品設計，郭淑珍表示，「力銘耘山」兩年前新案就拿到建照，但因市場變化，原先四拼50多坪產品改成六拼26~52坪規劃，26、28坪更是擁有雙房雙衛浴，高坪效、大面寬採光，相信自住客入住後，空間、品質會相當有感。

對郭淑珍來說，「力銘」兩個字更是承載著「使命」；郭淑珍分享，「力銘」是取自父親郭木生事業版圖「力」麗集團，以及家族早期發跡的「銘」隆布行，「這是紀念我爸爸，同時提醒自己不忘本心。」

郭淑珍計劃，未來每年穩健推出一至二筆新案，不衝推案量，因為每個案子「要做，就要做到最好」；而「力銘耘山」做為力銘建設第一個里程碑，更是她以傳世之姿、永恆藝術收藏為定位所規劃。

郭淑珍更找來與她理念相同的一眾大師，包括國家金獎大師李天鐸、設計師楊雪琪規劃公設與景觀、國際大獎得主「月河燈光X燈戲設計」林大為與劉家銘執掌燈光、建築結構權威「築遠工程顧問」張盈智設計結構，要為台北這座城市留下深刻美學記憶。

除了首案「力銘耘山」外，郭淑珍說，接下來會陸續推出「力銘裏埕」、「新店大豐路」、「長春合江路」三案。另有天母忠誠路案1,533坪、士東路案1,328坪，另博愛路商四案規劃地上32層、地下7層超高層大樓等，也正醞釀中，希望用不同樣貌的建築作品，持續為這座城市注入色彩。

有「標地女王」之稱的力銘建設董事長暨前力麒建設董座郭淑珍，兩年前將力麒建設交棒予姪子郭濟綱，但她對建築充滿熱情，為全心投入建築美學，力銘建設因應而生。陳美玲／攝影