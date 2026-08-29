營建漲價壓力大 國土署：老宅延壽、都更危老推動鼓勵使用國產建材

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）昨（28）日開出9月內銷盤價，面對鎳生鐵、廢不銹鋼等原料成本居高不下，加上傳統旺季將至、下游補庫需求回升，主力品項304系列產品每公噸調漲1,500元，至於316L系列附加價同步每公噸上漲2,500元。

2026-08-29 00:58