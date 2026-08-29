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營建漲價壓力大 國土署：老宅延壽、都更危老推動鼓勵使用國產建材
近期由台灣室內裝修、預拌混凝土、廚具、防火門、木材、電器、陶瓷、磚瓦及石礦等九大產業公會組成的「建材大聯盟」陳情營建產業鏈因面臨國際原物料暴漲、缺工等情形，導致相關產業訂單受影響，期盼政府能夠伸出援手。內政部國土管理署29日表示，持續透過鼓勵使用國產品牌建材，改善國內居住品質與安全 促進營建產業升級發展。
國土管理署指出，目前推動中的老宅延壽政策，補助規範已明定建築物修繕工程使用的主要建材應採用國產品牌，在改善居住環境品質與安全之際，同時帶動國內營建產業內需動能，預估可以創造100億元的經濟產值。另在都更危老部分，同樣鼓勵優先使用國產品牌為原則，透過建物修繕、重建等優化措施，可以促進民眾居住安全與營建產業升級發展。
國土署表示，目前台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6直轄市，以及苗栗縣、新竹市、基隆市、台東縣及屏東縣5縣市均有受理民眾申請老宅延壽補助，其他縣市陸續開辦。民眾可申請的修繕項目包括涵蓋管線更新、建物立面修繕、屋頂防水及隔熱，增設或改善無障礙設施等，這些修繕與改善措施都需要仰賴營造、建材產業專業，才能讓更多屋齡30年以上的公寓或透天住宅在政府經費的支持下，儘早完成修繕，另目前全國興建中的8萬戶社會住宅，以及117年前再興建3萬戶，亦能有效增加內需，提升整體居住安全與生活機能，促進國內營建相關產業發展。
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