台灣虎航客艙組員招募29日初試登場 預計第4季報到

台灣虎航（6757）29日舉辦客艙組員招募初試，本次招募自開放報名以來，短短兩周累積近3,000人投遞履歷。經初步書面資料篩選後，約1,700名應試者符合資格，可參與初試甄選。

本次預計將錄取30名客艙組員，期盼吸引航空事業懷抱熱忱、勇於挑戰自我的優秀人才加入台灣虎航。

隨著下半年旅運市場持續強勁成長，台灣虎航持續完善航網布局，即將於9月初正式首航「高雄－小松」與「高雄－石垣島」雙航線，進一步深化南台灣的航線布局。此外，因應2028年起陸續引進第三代機隊的運能拓展需求，台灣虎航積極擴大團隊規模，期盼能吸引更多生力軍加入。

今日進行的初試項目包含「脫鞋摸高測試」與「團體面試」。考官著重於應試者的語言口條及台風穩定度外，也觀察求職者在團體面試中的抗壓性及臨場反應。台灣虎航表示，客艙組員是第一線傳遞公司企業形象的關鍵，除了基本的語言能力，更期待選出性格開朗，符合台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」企業精神的虎寶虎妞。

台灣虎航深信員工是公司最寶貴的資產，積極打造友善且具溫度的工作環境。2026年起不僅提供全體員工「每年7日福利補休假」，重視同仁的身心平衡；更貼心考量客艙環境乾燥對視力的影響，全面放寬組員可配戴眼鏡執勤，讓第一線同仁能以最自在、舒適的狀態服務旅客。台灣虎航將持續推動職場環境優化，期盼透過打造充滿幸福感的職場。

通過初試的應試者，將於下周進行複試。最終獲錄取的培訓客艙組員預計於今年第4季進行報到，接受嚴格且專業的地面與空中訓練並通過考核後，即可正式成為台灣虎航的一員。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的航空公司，提供民眾最豐富多元的選擇。隨著新航點相繼開航與機隊規模升級，台灣虎航非常期待這批生力軍的加入，用最真誠與具活力的服務品質，為每一位旅客帶來更加優質且愉悅的飛行體驗。

台灣虎航29日舉辦客艙組員招募初試，短短兩周累積近3,000人投遞履歷。台虎提供