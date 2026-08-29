大直損鄰案兩案都更招商成功 創百億不動產價值

北市基泰大直鄰損案，造成周邊兩處啟動公辦都更。台北市住宅及都市更新中心歷經去年招商未果，今年再啟招商，昨天完成評選，兩案最優申請人出爐，將為東側（大直儒玉案）及南側（大直藏璽案）推動更新重建，居民家園重建邁進一大步。

住都中心表示，兩案2023年9月因鄰地施工不慎發生損鄰事件，經相關技師公會鑑定，兩案住家皆出現牆壁裂縫、滲水、磁磚及裝修物破損等情形。考量建築物屋齡且經鄰地施工影響建築物狀態，市府啟動公辦都更程序，1個月內至社區召開說明會。經意願調查後，北市府指定住都中心擔任實施者，並公告更新計畫及畫定更新地區。

住都中心協助住戶整合，透過駐點服務、多場座談會、建築需求調查與模擬選配，與住戶溝通凝聚共識，去年首次公告招商，未有申請人參與投標。

住都中心說，經蒐集業界建議、因應市場環境變化重新檢討財務架構，並考量基地地質條件及施工風險、持續與住戶溝通說明後，調整兩案招商條件，分別於今年3月、4月再次公告招商，經公開評選程序後順利決標，讓居民期待已久的家園重建再向前邁進重要的一步。

大直儒玉案最優申請人為皇昌營造股份有限公司領銜的皇昌福榮合作聯盟，整體建築規畫以「人本住宅、靜巷綠意、安全韌性」三大策略為核心，將興建1幢2棟地上19層、地下4層建築，結構升級為SC鋼骨造，預計創造逾100億元不動產價值。

大直藏璽案最優申請人長虹建設股份有限公司，整體建築規畫以「森活共生」理念出發，打造豐富日常與提升居住品質的綠色雙塔，更新後為1幢2棟地上24層、地下4層建築，結構升級為SRC鋼骨鋼筋混凝土構造，預計創造逾120億元不動產價值。

住都中心說，兩案均以安全及提升居住品質為規畫重點，並配合市府政策納入永續、節能減碳、智慧管理及韌性設計；施工安全方面，皆採逆打工法施作，深度貫入岩盤、加厚連續壁提升剛性、適當距離加設扶壁及地中壁，並於施工期間執行嚴謹監測計畫，降低開挖對周邊環境及鄰房的影響。

住都中心指出，預計10月底前與兩案最優申請人完成出資契約簽訂，簽約後將向住戶說明出資者規畫方案，並徵詢住戶意見，配合住戶需求調整後，明年辦理正式選屋及申請都更審議，2029年完成核定並啟動搬遷作業。

北市基泰大直鄰損案，造成周邊兩處啟動公辦都更。圖／北市住都中心提供

北市大直儒玉現況。圖／北市住都中心提供

北市大直儒玉案更新後，將是1幢2棟地上19層、地下4層建築，預計創造逾100億元不動產價值。此為模擬圖。圖／北市住都中心提供