台聚集團高值化轉型拚突圍 亞聚、台達化、華夏強攻差異化產品

台聚集團拚高值化材料轉型，耕耘差異化產品，從大宗產品逐步往高值化材料、電子材料、循環經濟與新應用延伸，降低單一石化景氣循環的依賴，打造第二成長曲線。

台聚（1304）持續推進環狀嵌段共聚物（CBC）產品應用於醫材、半導體等高值化領域驗證進度。亞聚耕耘塗覆級LDPE差異化應用，今年已有顯著斬獲。台達化旗下回收料再製而成的玻璃棉產品，已穩定貢獻獲利，下半年更因半導體建廠旺季及綠建築法規上路，銷售持續放大。華夏則推出再生膠布、低碳管材及降溫膠皮等差異化產品，持續拓展環境友善及差異化應用市場。

台聚集團四大公司高值化產品布局

台聚旗下CBC產品技術為公司獨有，目前全球僅一套產線，應用領域廣泛，涵蓋光學、半導體晶圓載具、醫材、電動車用PP薄膜電容、生醫檢測等。

台聚表示，目前CBC產品在半導體、醫材等高階應用領域，尚處於送樣及驗證階段，短期內尚未顯著貢獻營收及獲利，不過如獲客戶導入，毛利表現將十分可期。

亞聚日前指出，旗下LDPE產品主攻差異化、客製化產品市場，應用包含半導體包裝、low gel保護膜、醫材、食品、電子、衛材包裝等，今年上半年LDPE利差轉佳，加上拓展外銷市場有成，銷量寫近七年新高。

此外，亞聚表示，雖中國大陸產品低價搶市，但亞聚塗覆技術方面仍具領先優勢，持續耕耘塗覆級LDPE、EVA產品，目前也收穫成效。

台達化則表示，旗下玻璃棉（GW）產品以再生玻璃纖維為主原料，不受石化原料波動影響，已成為公司高值化產品的重要獲利來源。尤其下半年半導體建廠及高階機房需求增加，帶動急單成長；此外，政府持續推動減碳、淨零建築及綠建材能效標示規範，台達化玻璃棉板兼具節能及高頻隔音特性，需求持續增加。台達化目前玻璃棉每季銷量約2,500至3,000噸，預期本季銷量季增幅可望超過10%。

華夏除聚氯乙烯（PVC）大宗產品外，也針對客戶ESG需求及極端氣候挑戰，推出再生膠布及低碳管材、降溫膠皮等差異化產品。其中，低碳管材已自第2季開始陸續導入公共工程及民間建案；降溫膠皮則已拓展至共享機車、農機及高爾夫球等戶外用品。