亞灣新創大南方 秀成果

經濟部產業技術司昨（28）日於「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」，以「Meet Your Best Solution：連結在地企業和科技解方」為主題，攜手工研院、金屬中心、資策會、食品所等研發法人及新創團隊展出31項創新科技。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，經濟部積極擴充法人在南部的研發能量，包括成立「智慧機器人創新與應用研發中心」、整合無人機研發、製造及測試驗證資源，以及深化半導體布局，逐步完善南部產業創新研發體系。

並透過南台灣重要的新創與產業盛會「亞灣新創大南方」，展現產業技術司支持的研發成果，擴大研發法人與產業之間的交流合作。

今年產業技術司專館展出的技術，聚焦「AI百工百業」及「產業升級」兩大特色，針對產業所面臨的製程、品質與缺工痛點，提出科技解方，期待透過展會推動更多創新成果落地應用，為中南部產業升級注入新動能。

產業技術司指出，專館展出多項AI應用，展現人工智慧走進產業第一線的成果。例如由工研院開發的「超薄化視覺感測應用之超穎結構晶片技術」，解決傳統鏡頭採多片鏡片組成厚重的痛點。

以半導體製程製作超穎透鏡，在鏡片上製作大量奈米級的柱狀結構，精準調控光線方向，達到「一片抵多片」的效果，讓鏡頭厚度從原本的2.3到3毫米，縮減到只有1.3毫米，大約只有兩張信用卡的厚度，並結合AI改善清晰度。

目前已與全球筆電鏡頭龍頭廠商先進光電（3362）合作，將技術導入筆電臉部辨識登入模組，應用於美國筆電大廠產品；未來更可進一步布局可見光、熱紅外線等產品應用。

產業技術司同時支持資策會開發的「生物水質感測數位雙生技術」，克服傳統水質感測需要安裝多種感測器的昂貴成本，以狀態相對穩定的「蜆」作為活體水質感測器，蒐集1萬筆蜆殼開合對應水質變化的資料，可檢測超過一百種汙染物，能及早發現水質變化，監測淨水場水質。

目前已應用於板新淨水廠、三峽河抽水站及壽豐淨水廠，服務供水人口超過200萬人，並已技轉儀展科技，進一步延伸至半導體、印刷電路板及精密加工等高科技製造業的關鍵製程水質監測。