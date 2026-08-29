聽新聞
0:00 / 0:00

亞灣新創大南方 秀成果

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
亞灣新創大南方展經濟部產業技術司專館開幕。記者劉學聖／攝影
亞灣新創大南方展經濟部產業技術司專館開幕。記者劉學聖／攝影

經濟部產業技術司昨（28）日於「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」，以「Meet Your Best Solution：連結在地企業和科技解方」為主題，攜手工研院、金屬中心、資策會、食品所等研發法人及新創團隊展出31項創新科技。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，經濟部積極擴充法人在南部的研發能量，包括成立「智慧機器人創新與應用研發中心」、整合無人機研發、製造及測試驗證資源，以及深化半導體布局，逐步完善南部產業創新研發體系。

並透過南台灣重要的新創與產業盛會「亞灣新創大南方」，展現產業技術司支持的研發成果，擴大研發法人與產業之間的交流合作。

今年產業技術司專館展出的技術，聚焦「AI百工百業」及「產業升級」兩大特色，針對產業所面臨的製程、品質與缺工痛點，提出科技解方，期待透過展會推動更多創新成果落地應用，為中南部產業升級注入新動能。

產業技術司指出，專館展出多項AI應用，展現人工智慧走進產業第一線的成果。例如由工研院開發的「超薄化視覺感測應用之超穎結構晶片技術」，解決傳統鏡頭採多片鏡片組成厚重的痛點。

以半導體製程製作超穎透鏡，在鏡片上製作大量奈米級的柱狀結構，精準調控光線方向，達到「一片抵多片」的效果，讓鏡頭厚度從原本的2.3到3毫米，縮減到只有1.3毫米，大約只有兩張信用卡的厚度，並結合AI改善清晰度。

目前已與全球筆電鏡頭龍頭廠商先進光電（3362）合作，將技術導入筆電臉部辨識登入模組，應用於美國筆電大廠產品；未來更可進一步布局可見光、熱紅外線等產品應用。

產業技術司同時支持資策會開發的「生物水質感測數位雙生技術」，克服傳統水質感測需要安裝多種感測器的昂貴成本，以狀態相對穩定的「蜆」作為活體水質感測器，蒐集1萬筆蜆殼開合對應水質變化的資料，可檢測超過一百種汙染物，能及早發現水質變化，監測淨水場水質。

目前已應用於板新淨水廠、三峽河抽水站及壽豐淨水廠，服務供水人口超過200萬人，並已技轉儀展科技，進一步延伸至半導體、印刷電路板及精密加工等高科技製造業的關鍵製程水質監測。

經濟部 無人機 工研院

延伸閱讀

經濟部產業技術司31項創新科技大南方登場 科技驅動中南部產業升級

「亞灣新創大南方」登場 陳其邁：全力完善新創企業資金籌措管道

影／高雄亞灣新創大南方秀30項技術 AI科技聚落成形產值近百億

中華電信5G加速器攜手AI新創 帶動南台灣百工百業轉型升級

相關新聞

裕融、和潤大搶東南亞商機 菲馬泰柬拚布局

裕融、和潤加速海外市場布局，東南亞成為兩大汽車金融業者搶攻的新戰場，並相繼進軍馬來西亞、菲律賓、泰國及柬埔寨。其中，馬來西亞、菲律賓更成為裕融目前海外業務的主要成長引擎。

台聚集團高值化轉型拚突圍 亞聚、台達化、華夏強攻差異化產品

台聚集團拚高值化材料轉型，耕耘差異化產品，從大宗產品逐步往高值化材料、電子材料、循環經濟與新應用延伸，降低單一石化景氣循環的依賴，打造第二成長曲線。

燁聯9月內銷盤價 調漲

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）昨（28）日開出9月內銷盤價，面對鎳生鐵、廢不銹鋼等原料成本居高不下，加上傳統旺季將至、下游補庫需求回升，主力品項304系列產品每公噸調漲1,500元，至於316L系列附加價同步每公噸上漲2,500元。

超商、百貨業搶賺中秋財

下半年進入零售傳統旺季，統一超（2912）、全家及百貨業者搶搭中秋商機，從高端伴手禮、星級美食到聯名話題商品全面卡位，中秋節檔期商品銷售單價及數量同步增加，有望推升第3季營收、獲利向上衝。

亞灣新創大南方 秀成果

經濟部產業技術司昨（28）日於「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」，以「Meet Your Best Solution：連結在地企業和科技解方」為主題，攜手工研院、金屬中心、資策會、食品所等研發法人及新創團隊展出31項創新科技。

企業生日快樂／尚騰 打造汽車百億版圖

義美集團2015年攜手勤益紡織投入汽車事業，找來在汽車產業多年、具備專業經驗的吳睿弘共同成立尚騰汽車，取得保時捷新北經銷權。義美董事長高志尚的女兒高易誼擔任尚騰汽車董事長，展開尚騰集團的汽車百億版圖發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。