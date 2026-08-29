裕融、和潤大搶東南亞商機 菲馬泰柬拚布局

裕融（9941）、和潤加速海外市場布局，東南亞成為兩大汽車金融業者搶攻的新戰場，並相繼進軍馬來西亞、菲律賓、泰國及柬埔寨。其中，馬來西亞、菲律賓更成為裕融目前海外業務的主要成長引擎。

裕隆集團旗下裕融總經理闕源龍昨（28）日表示，裕融海外市場仍以企業放款為主，企業金融業務相對穩定，也是公司近年海外獲利成長的重要來源。其中，菲律賓、馬來西亞市場的企業放款前景看好，未來仍將持續尋找適合的海外投資機會，擴大海外金融版圖。

裕融從菲律賓市場起步，主要發展當地企業金融業務；進軍馬來西亞約三年，則鎖定當地光電、半導體等產業的企業融資，同時也承作商用車融資，但核心仍以企業客戶為主。今年上半年，裕融菲律賓、馬來西亞業務規模分別年增逾三成及超過180%，成長動能明顯。

裕融表示，東南亞市場的利差表現大幅優於台灣，加上海外業務延滯率低於當地同業平均，隨業務規模擴大，對整體獲利的貢獻度持續提高。相較台灣金融市場競爭激烈、利差空間有限，東南亞市場仍處於金融服務深化階段，企業融資需求強勁，成為裕融積極拓展海外市場的關鍵。

和泰集團旗下和潤企業同樣加速南向布局，積極打造東協區域金融服務版圖。和潤已布局柬埔寨及泰國市場，其中柬埔寨子公司和潤金融（柬埔寨）於2025年12月完成持股提升至66%，正式納入合併子公司，未來將加速微型金融（MFI）業務拓展，深化在地金融服務。

在泰國市場，和潤也持續推動布局，並關注東協其他潛力市場的投資機會，透過集團資源整合，擴大汽車金融及相關金融服務版圖，尋找新的成長動能。

值得注意的是，裕融與和潤的海外布局策略，裕融以菲律賓、馬來西亞企業金融為主要成長引擎，和潤則以柬埔寨、泰國等市場建立東協金融服務版圖。