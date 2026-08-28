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台中百貨消費市場挑戰千億大關 三大百貨房市戰區進入三強鼎立時代

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
七期作為台中最具指標性的豪宅聚落，在百貨商圈助攻下，預售單價已進入百萬行情。聯合報系資料照
七期作為台中最具指標性的豪宅聚落，在百貨商圈助攻下，預售單價已進入百萬行情。聯合報系資料照

台中百貨消費市場今年有望挑戰千億大關，台中城市發展正式邁入百貨戰區三強鼎立時代！業界指出，隨著漢神洲際購物商場正式營運，台中百貨版圖已由傳統的「七期新光遠百」、東區「三井LaLaport」以及北台中「漢神洲際」形成三足鼎立態勢。

這三大商圈不僅帶動區域強大的商業機能，更成為品牌建商布局住宅市場的關鍵風向球。其中，七期房價見百、東區坐6、14期漢神商圈則憑低密度規劃成為置產新寵。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析指出，百貨商場雖然是房價的強效保心針，但對於自住客來說，這代表區域已進入房價有實質支撐的穩健期。

其中，七期是商貿核心，東區則是機能導向，而14期「洲際段」憑藉大型建設堆疊與低密度開發優勢，創造出類似國際大都會的高級住宅區氛圍。在目前市場環境下，具備獨特品牌實力與差異化規劃的建案，在未來二手市場中將具備更強的保值性與競爭力。

七期作為台中最具指標性的豪宅聚落，預售單價已進入百萬行情。觀察近期實價登錄行情，指標個案如「寶輝101 Theater South」、「寶璽天讚」、「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」等案皆展現百萬單價的實力。

其中，「聯聚玉衡大廈」今年揭露10筆實登，其47樓與48樓分別以總價9,131萬及9,287萬元成交，扣除車位後，單價約在137.8萬與139.6萬元之間。此外，寶璽機構推出的超高層住宅「寶璽天讚」，其33樓戶總坪數167.68坪，以總價1.36億元成交，扣除車位後每坪單價97萬元，顯示高端市場對七期品牌力的高度認同。

東區則在2023年「三井LaLaport」開幕後，經歷了房價水漲船高的過程。指標案如正對面的「浩瀚湖濱城」，單價從2021年的3字頭，一路站穩5字頭並衝破6字頭大關；新案「允將沐溡」規劃3至4房，每坪均價也來到54.18萬元。

東區房市的補漲動能，亦吸引建商持續加碼，包括坤悅建設、泓瑞建設皆有新案布局，而最受矚目的則是聯聚建設子品牌安理建設，基地位於復興路與復興東一街口，緊鄰百貨與湖濱公園，有望挑戰區域行情新高。

市場觀察指出，當百貨商場成為各區標配時，14期「洲際段」憑藉高綠覆率、低建蔽率與國際運動氛圍，展現出不同於七期與東區的時尚生活質感，成為新一代菁英階層首選的高級住宅板塊。

在便利性與居住品質的權衡下，14期洲際段具備全台中最廣闊的低密度住宅環境，坐擁萬坪綠地與國際賽事規模的「洲際棒球場」。

今年4月正式開幕的漢神洲際購物商場，規模達6.6萬坪，匯聚超過500家品牌，補足了區域最後一塊商業拼圖。其中，銜接台中巨蛋與漢神洲際百貨的「洲際路綠園道」，更躍升成為含金量最高的「金牌大道」，精華地段吸引舜元、惠宇、遠雄等品牌建商搶進。

在此波熱潮中，位於金牌大道核心的「舜元悟野」成為市場最吸睛的指標個案。深耕台中30年的舜元建設，目前已在14期周遭策略布局五案，而「舜元悟野」是區域內唯一同時緊鄰崇德十九路與「洲際路綠園道」的標的，規劃為千坪基地規模的獨棟超高層大樓。

該案以「運動社交」為核心定位，在社區內打造超過350坪的室內外動能場域，強調高互動性、將專業運動與生活管理深度整合的場域規劃，精準對位追求質感社交生活的菁英階層，成為14期最具代表性的開發作品，目前均價來到67.7萬元。

另外，崇德十九路上的「遠雄丰尚」主打小坪數27坪兩房產品，吸引不少北部客群賞屋；龍寶「有愛臻邸」均價來到77.68萬元；而主打靜巷一街宅的「惠宇和慕」近期也有不俗成交表現，目前均價約65.51萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，由於大型百貨商場能創造人流與消費需求，且與一次性的大型展演相比，大型商場的消費持續性高，常態性都有周年慶及品牌活動，可明顯提升商圈能見度。

大型百貨商場的擴張，亦可豐富區段的生活機能，尤其是日常採買與娛樂休閒，便利性將大幅提升，為周邊房市增添賣點。但人潮與車潮的導流若未盡完善，也可能對鄰近住宅區帶來噪音、壅塞等困擾，因此須做好相關配套，只要相應的人車疏導規劃到位，對周邊住宅市場的影響將利大於弊

陳定中分析，隨著百貨商場的發展蒸蒸日上，商圈的就業機會將更加豐富，為區段房市挹注剛性需求；由於百貨公司的基層從業人員，以單身青年居多，所以周邊的小宅租售熱度可望升溫。

14期漢神商圈憑藉低密度規劃成為置產新寵。圖為漢神洲際開幕首日人潮洶湧。聯合報系資料照
14期漢神商圈憑藉低密度規劃成為置產新寵。圖為漢神洲際開幕首日人潮洶湧。聯合報系資料照

台中三大百貨商圈指標建案一覽。資料來源：內政部實價登錄、樂居、市調
台中三大百貨商圈指標建案一覽。資料來源：內政部實價登錄、樂居、市調

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