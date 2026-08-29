企業生日快樂／尚騰把興趣做成事業 探尋產業新商機

尚騰集團董事長高易誼本來只是喜歡保時捷，想取得經銷權，卻成就尚騰集團並達到今日百億業績規模。高易誼說，做生意講究天時地利人和，先從喜歡的品牌做起來，未來還要繼續找新的機會。汽車產業鏈正進行翻天的變化，希望將來還可以加入新的汽車產業鏈。以下是專訪紀要。

問：當初加入汽車產業的考量？

答：一直喜歡保時捷，看好這個品牌的車子可以做很久很久，但想要經營卻不一定會有機會。但品牌剛好在適合的時間點開放經銷商，我們也有團隊的資源與優勢，在如願拿到新北保時捷經銷權後，可說成為團隊成員拚人生下半場的機會。

因為喜歡這個品牌，大家的投入也都有不錯的成績，在保時捷開放第二家經銷權時，我們很認真爭取，幸運地爭取到雲嘉南的經銷，成立第二家保時捷經銷商。

興趣可以做成事業，但有時興趣不一定能賺到錢，我們很幸運的是經銷保時捷相當成功，主要是產品很好，好的產品勝算就高。因為第一家做得好，產品與環境都能配合，第二家就比較容易爭取到，後來再繼續拓展經銷品牌也是看產品。

問：從經銷多品牌汽車，到更進一步進入總代理的考量是什麼？

答：我們經銷許多汽車品牌，但不同的品牌有不同的屬性，原廠也各自有產品規劃，依照年齡層與族群其實都有不同的需求，我們依據這些特色經營，使得集團有更多元的發展。

代理品牌則是另一個領域，有些品牌在快結束代理時，業界會傳出消息，一有機會就會形成多方爭取，大家憑著各家的團隊優勢，各憑本事來爭取。我們很幸運的簽下總代理，在原廠支持下，價格更親民，標緻（PEUGEOT）在設計操控上親民，是大家會願意嘗試的品牌；Alfa Romeo則是很多車主喜歡的品牌，以往車主不滿意售後維修，我們提供優惠的價格、全新的車款、令人安心的服務，把品牌做好。許多品牌本來就有特定的族群偏好，希望日後代理的產品可以涵蓋更多的領域。

問：對尚騰未來藍圖的想法？

答：把現有的事業做好，把最基本的像是現金流、服務都做好，這是持續且永遠都要做好的目標。中期是繼續找新的機會，汽車產業鏈正在面臨翻天的變化，智能車發展起來了，中國大陸又很進步，像是智能車可以下載各種App；電池現在壽命雖短，但未來可望改善；因為國外有無人車隊。

這些看起來很遙遠的科技，其實快速發展，也都要繼續關注，我們涉及的品牌相當多，也會一直關注汽車產業鏈的新動態，這個產業的發展相當快速，我們希望將來可以介入新的汽車產業鏈，在這個領域有機會時，再繼續投入。

問：近年整體環境有很多不確定因素，尚騰如何因應？

答：經營事業不能只看產品，團隊很重要，要磨合穩定才能有長遠的發展。如果可以發展得更大，當然想要做得更大，持續在新的領域中學習。像接下大鵬灣賽車場，也是全新的領域，賽道體驗對於新車的銷售也很有意義，我們希望有更多的人使用這樣的場地，不一定要開很貴、很厲害的車也可以享受開車的樂趣。

經濟情況真的不太好，台灣是封閉的市場，對於整體經濟的走勢，我們提早做了準備，用平常心看待，規劃長期發展，依不同的環境應變。整體而言，現階段除了高科技比較好，汽車行業面臨挑戰，現在正逢產業的十字路口，就像很多人不相信電動車的發展，不買電動車，全世界汽車行業都在探討未來的主流方向，我們也在仔細觀察，有機會就希望能夠參與。