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企業生日快樂／尚騰通路轉型 升級旗艦中心

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
圖為尚騰汽車集團旗下台南保時捷中心首座「Porsche NOW 誠品生活台南全新概念店」。圖／業者提供
圖為尚騰汽車集團旗下台南保時捷中心首座「Porsche NOW 誠品生活台南全新概念店」。圖／業者提供

尚騰入主寶嘉聯合後，持續推動深化代理的STELLANTIS集團在台灣市場多品牌發展布局，以「品牌深耕」與「服務升級」為核心策略，穩步推動全台通路轉型。包括新北星聯汽車、台中佳樂汽車與桃園荃程汽車旗艦品牌中心陸續啟用；近期在大台北核心市場，再次完成關鍵通路升級，包括在既有台北地區經銷夥伴星聯汽車營運基礎上，加入全新策略夥伴「尚鵬汽車」，攜手打造台北市首座「內湖旗艦品牌中心」（STELLANTIS BRAND HOUSE）。

尚騰指出，新據點的啟動，象徵品牌通路升級的重要里程碑，更進一步強化大台北地區多品牌經營深度與對車主的整體服務能量。

尚鵬汽車攜手星聯汽車共同營運「內湖旗艦品牌中心」，也是寶嘉聯合於大台北地區進一步深化經銷體系整合的重要布局。透過雙經銷夥伴在大台北地區的策略協作，將在據點分工、資源整合與服務銜接上發揮綜效，打造更完整且高效率的原廠等級多品牌服務網絡，進一步提升整體服務能量與營運效能。

寶嘉聯合近期發表新車「CITROËN C5 AIRCROSS」。尚騰集團執行長吳睿弘指出，新車上市是品牌在台灣的重要里程碑。過去CITROËN在台只有一款七人座MPV BERLINGO，雖為同級距銷售最好的車款，但要建立品牌知名度與能見度，至少必須有三款車。繼BERLINGO之後，此次C5 AIRCROSS上市，未來將再加上C3車款，將讓CITROËN品牌更具可見度。

吳睿弘說，因為關稅議題與戰爭因素等等，買氣面臨重大衝擊，2026年對台灣汽車業是非常考驗的一年。對於尚騰而言，面對當前市場要持續不斷前進，包括持續推出歐系品牌車，以更具吸引力、更好的條件與環境來滿足消費者，至於美國車產品只能等待關稅議題底定，如果關稅問題遲遲不定，也只能加上關稅成本後交車。寶嘉聯合全年銷售業績預估不會超過去年，要對應市場的實際需求，維持品牌的健康，不能一味的追求高銷售額。

車主 內湖 品牌

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