企業生日快樂／尚騰 打造汽車百億版圖

義美集團2015年攜手勤益紡織投入汽車事業，找來在汽車產業多年、具備專業經驗的吳睿弘共同成立尚騰汽車，取得保時捷新北經銷權。義美董事長高志尚的女兒高易誼擔任尚騰汽車董事長，展開尚騰集團的汽車百億版圖發展。

十年以來，尚騰集團版圖包括多品牌經銷商、大鵬灣賽道經營權，在2024年取得寶嘉聯合經營權，正式跨入汽車總代理，如今尚騰集團的營業規模已經破百億元。

2015年尚騰挾兩大集團人脈，投資金額超過12億元，以超越原廠要求的規格設廠、為豪華車市場投下震撼彈，當時尚騰汽車的大手筆改寫台灣汽車對豪華車品牌服務的規格，包括服務廠的環境、服務區提供的品質水準都能打動保時捷的車主，也開啟尚騰集團的多品牌經銷之路。

尚騰汽車集團積極布局國內汽車經銷版圖，從2015年拿下保時捷新北經銷權開始，尚鵬汽車2016年取得Skoda台北市南區經銷權，2021年再拿下保時捷嘉南地區經銷權，2023年取得屏東大鵬灣賽道經營權，成台灣唯一擁有賽車場經營權的汽車集團。

全台唯一 擁賽道經營權

尚騰集團在經銷歐洲血統Skoda、性能奢華跑車Porsche兩大歐系品牌之外，2024年取得KIA新北溪北區域經銷權，2025年投資SUZUKI台北市北區、基隆市經銷權，打造多品牌的經銷網絡。

2024年尚騰集團取得全球第四大汽車集團STELLANTIS集團旗下的法國雙品牌PEUGEOT和CITROËN在台灣的代理，為減少對顧客的衝擊，尚騰集團採取入主原品牌台灣總代理寶嘉聯合的方式，車主不必擔心保養與保固，成為台灣汽車史上少見的代理權無痛轉移。

除了PEUGEOT和CITROËN之外，STELLANTIS在2025年與寶嘉聯合的新團隊一起導入STELLANTIS集團旗下的其他品牌汽車，包括JEEP、ALFA ROMEO已在2025年發表與接單，未來RAM也可望加入。

值得注意的是，尚騰集團入主寶嘉聯合之後，PEUGEOT和CITROËN雙品牌在2025年銷售創下數十年來的新高紀錄。推估尚騰集團的營業規模已達百億元，隨著愈來愈多品牌的代理與經銷，尚騰集團的營收長期看好，將持續投資台灣汽車產業。

新車降價 要把市場做大

尚騰集團經銷布局從最高端的保時捷，再加入KIA、SUZUKI，各品牌都有不同的產品特色與規劃，加入總代理行列之後，尚騰集團執行長吳睿弘規劃，要依據不同的品牌特色，選擇出最合適台灣消費者的產品和優惠條件，與經銷商共同發展，先穩固品牌，不急著擴大銷售量。吳睿弘說，他不承諾原廠一年賣車數量，且降低毛利率，讓經銷商有錢賺，讓消費者滿意，路才能走得長遠。這種共好的想法成功地說服原廠，有新車上市時一口氣調降20萬元，來自原廠支持。

2025年寶嘉聯合旗下四個品牌於台灣市場累積超過6,000張訂單，反映消費者對產品的實質肯定，也驗證集團多品牌並行策略在台灣市場的可行性與成效。

值得注意的是，尚騰集團大部分的經銷據點地主也都是經銷商的股東，包括勤益（1437）、宏佳騰（1599）、臺灣湯淺。藉由地主入股，除了利益共享之外，更重要的是各經銷商不必擔心地主租約到期收回，建立更長期穩定的合作關係之後，公司也可以在鉅額的投資後，規劃長期的發展時程。