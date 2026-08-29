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超商、百貨業搶賺中秋財

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

下半年進入零售傳統旺季，統一超（2912）、全家及百貨業者搶搭中秋商機，從高端伴手禮、星級美食到聯名話題商品全面卡位，中秋節檔期商品銷售單價及數量同步增加，有望推升第3季營收、獲利向上衝。

7-ELEVEN看好中秋節慶需求，透過線上線下多元通路擴大銷售，預期帶動中秋相關業績成長逾一成；全家也鎖定企業送禮、親友往來與中秋聚餐需求，力拚節慶業績成長一成以上。

百貨業方面，新光三越網羅亞洲超過255款中秋禮品，目標帶動中秋禮品業績年增近兩成，挑戰檔期業績首度突破億元；遠東SOGO期望帶動業績成長兩成；微風匯聚逾200款話題品牌與獨家限定款，目標中秋禮盒業績年增10%至15%。

全家觀察，知名品牌仍是中秋送禮的重要選購因素，從首波中秋預購銷售來看，名店推出的蛋黃酥、鳳梨酥為銷售主力。在此趨勢下，全家推出逾150款中秋禮盒，從名店嚴選、精巧化及創新風味等方向切入，擴大送禮選擇。

7-ELEVEN觀察，現代消費者節慶採購習慣逐漸走向「輕量、個人化」，持續擴大單入糕餅商品布局。7-ELEVEN表示，單入傳統糕餅自推出後持續受到市場青睞，近兩個月銷量已突破百萬顆，其中又以蛋黃酥最受歡迎，顯示節慶糕餅消費型態正逐步改變。

在企業送禮市場方面，7-ELEVEN則持續擴大名店、飯店及特色伴手禮陣容，鎖定企業大宗採購需求；同時也透過跨界聯名吸引年輕消費族群，讓傳統中秋糕餅增加話題性。

中秋 超商 中秋節

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