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燁聯9月內銷盤價 調漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）昨（28）日開出9月內銷盤價，面對鎳生鐵、廢不銹鋼等原料成本居高不下，加上傳統旺季將至、下游補庫需求回升，主力品項304系列產品每公噸調漲1,500元，至於316L系列附加價同步每公噸上漲2,500元。

燁聯觀察近期市場變化，主要生產原料價格持續處於高檔。鎳生鐵價格仍相對強勢，上游供應商調漲售價，加上廢不銹鋼價格走高，再度墊高鋼廠整體生產成本；鉬鐵及國際銅價也持續上揚，使300系列不銹鋼成本壓力進一步增加。

從市場需求面來看，隨全球通膨壓力逐步受到控制，國際終端消費市場購料意願轉強，而傳統旺季即將到來，下游補充庫存意願明顯回升。

燁聯認為，在「成本上漲、需求提升」雙重因素帶動下，可望對後續不銹鋼市場形成較強支撐。

燁聯 調漲 內銷

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