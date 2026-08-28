亞矽創研中心暨周邊土地正式公告招商 打造青埔產業、商業發展節點

桃園航空城公司今日正式公告，「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」公開招商，徵求具大型開發、產業導入及長期營運能力的投資團隊參與。本案透過招商條件設計，引導未來開發兼顧大型企業進駐、研發創新、國際商務及生活服務等機能，打造完整且可持續發展的創新產業生態系。

亞矽創基地位於機場捷運A19站周邊，鄰近桃園會展中心、高鐵桃園站、青埔運動及藝文設施，並與桃園航空城及國際機場相連。希望利用既有交通及公共建設條件，讓產業辦公、研發創新、國際商務與旅館服務彼此支援，逐步形成青埔的產業及商務發展節點。

桃園航空城公司表示，本案定位以產業發展為核心，規畫導入大型企業總部、研發中心、創新實驗室及產業辦公等機能，並鎖定人工智慧與數位科技、智慧系統、健康科技與生醫創新、綠色科技及其他高附加價值前瞻產業，希望串聯研發、技術應用、企業營運及國際商務，形成具產業群聚與持續成長動能的發展基地。

為使實際開發符合上述定位，本案採產二基地與住宅基地整合招商，並分別設定明確開發及營運條件。產二基地面積約3.81公頃，開發完成後產業進駐空間比例須達60%以上，並須持續辦理產業招商及營運，同時留設公益設施及公共停車空間，以確保產業使用及公共服務機能。而住宅基地面積約1.76公頃，則定位為產業發展所需的國際商務與生活服務配套。

依招商條件，基地須開發五星級觀光旅館，客房數不得低於200間、總樓地板面積不得低於8000坪，並自取得觀光旅館業營業執照起持續營運至少15年，以提供商務接待、會議、住宿、餐飲及相關服務，支援企業進駐及國際商務活動需求。

桃園航空城公司說明，本案自8月28日起公告招商，9月24日申請釋疑截止，10月15日前完成釋疑回復，2027年1月25日截止收件；後續依序辦理資格審查、綜合評選及價格審查，預計2027年2月評定最優申請人，3月完成簽約。