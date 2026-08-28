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與善同行！嘉麗建設攜手策展人陶藝家陳金旺 《犀睛》義賣全捐北家扶

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
勤碩建設總經理蔡博宇(左起)、陶藝家陳金旺、嘉麗建設總經理鄭偉毓與策展人紀信成力挺在地藝術。業者／提供
勤碩建設總經理蔡博宇(左起)、陶藝家陳金旺、嘉麗建設總經理鄭偉毓與策展人紀信成力挺在地藝術。業者／提供

從個人藝術收藏到為在地創作者搭建舞台，嘉麗建設總經理鄭偉毓將對美學的熱愛，轉化為深耕土地與社會共好的具體實踐。《成嘉犀旺－陳金旺陶塑公益展》28日開幕。鄭偉毓與策展人紀信成董事長、陶藝家陳金旺共同發起公益行動，聯名捐出代表性泥塑作品《犀睛》進行公益拍賣，吸引企業界人士踴躍競逐，最終以10.8萬元標出。

鄭偉毓更於現場展現魄力，大氣宣布「義賣拍出多少，嘉麗就同步捐出多少」，隨即同步捐出同等金額10.8萬元，合計共21.6萬元，全數捐贈北台中家扶中心，專款投入弱勢孩童教育扶助與生活照顧，讓藝術能量化為實際的愛心力量。

鄭偉毓認為，收藏不只是擁有一件藝術品，更是理解創作者與土地關係的開始，因此攜手紀信成董事長共同策劃此次專展，完整呈現陳金旺最新《犀旺》系列作品，希望讓建築品牌不只打造居所，也成為串聯本土藝術、城市文化與社會關懷的平台。

長期深耕台中海線的嘉麗建設，也持續將企業社會責任落實於地方。從舉辦捐血活動、捐贈冷氣設備改善基層警察工作環境，到捐贈消防警備車強化第一線救災量能。

教育方面，則全額補助清海國中學童舉辦「籃球夢想Winner營」，陪伴孩子透過運動建立自信。近期更與清水佑天宮共同發起「槺榔媽3號」復康巴士捐贈，鄭偉毓慨捐過半經費，協助海線行動不便民眾改善就醫交通需求。

鄭偉毓表示，企業除了在建築本業以誠信打造安心居所，更希望成為城市穩定向前的正向力量。無論支持警消、照護弱勢、陪伴青少年成長，以及此次透過藝術拍賣支持家扶孩童，都是將「家」的守護精神從一棟建築延伸到整座城市，讓企業成長的同時，也能為地方留下更多正向價值。

從事陶藝創作近30年的陳金旺，《犀旺》是其近年代表性陶塑系列。作品不以寫實方式塑造犀牛，而以手擠坯重新解構造形，以大肚山紅土呈現銹鐵基底，結合青銅化妝土、青銅釉及饕餮紋等元素，在粗獷厚實的形體中建立個人辨識度。此次作為公益競標的《犀睛》，即為系列作品之一。

鄭偉毓強調，建築築起的是安居的空間，藝術留下的是土地的記憶，而公益凝聚的，則是一座城市持續向善的力量。

從一磚一瓦的工程堅持，到一件《犀睛》的公益落槌，嘉麗建設將「守護」從建築延伸至文化、土地與下一代，讓藝術不只被收藏，更成為改變生命的力量，也讓企業留給城市的，不只是一棟棟建築，更是一份能夠長久傳承的善意與希望。

嘉麗建設總經理鄭偉毓宣布同步加碼捐款，期盼引領更多善心力量注入北台中家扶。業者／提供
嘉麗建設總經理鄭偉毓宣布同步加碼捐款，期盼引領更多善心力量注入北台中家扶。業者／提供

愛心不落人後！現場企業貴賓熱烈舉手競標。業者／提供
愛心不落人後！現場企業貴賓熱烈舉手競標。業者／提供

陶藝家陳金旺(持麥克風者)於《成嘉犀旺》特展現場，為與會貴賓導覽。業者／提供
陶藝家陳金旺(持麥克風者)於《成嘉犀旺》特展現場，為與會貴賓導覽。業者／提供

嘉麗建設總經理鄭偉毓(右1)與勤碩建設總經理蔡博宇(右2)聆聽陳金旺(左1)解說《犀旺》創作理念。業者／提供
嘉麗建設總經理鄭偉毓(右1)與勤碩建設總經理蔡博宇(右2)聆聽陳金旺(左1)解說《犀旺》創作理念。業者／提供

義賣 陶藝 家扶

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