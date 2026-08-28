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房市低迷壓抑鋼筋需求 豐興：價格觸底觀察9月旺季

中央社／ 台北28日電

房市低迷衝擊鋼筋需求，豐興表示，今年上半年國內鋼筋消費量年減14.2%，第3季又是傳統淡季，需求仍偏弱；不過近期國際原料價格止跌回升，國內鋼筋價格已接近低點，下跌空間有限，後續觀察9月傳統旺季能否帶動需求回升。

豐興今天舉行線上法人說明會。豐興上半年營收新台幣139.92億元，年減11.5%；歸屬於母公司淨利13.73億元，年增20%，每股盈餘2.36元，高於去年同期1.96元。

豐興協理莊文哲指出，今年上半年住宅市場明顯降溫，建造執照樓地板面積較去年同期減少11%，其中住宅類減少29%；上半年新開工量年減30%，住宅新開工更減少34%，拖累鋼筋需求。

莊文哲表示，上半年鋼筋銷售量約38萬噸，年減18%，減幅高於全國市場，除房市需求疲弱，公司因上半年原物料價格上漲、資源較吃緊，將產能優先配置棒線及型鋼產品，並未積極追求鋼筋出貨量。

展望營運，莊文哲指出，夏季限電，加上雨季及颱風影響，鋼廠通常安排歲修，供需兩端均較低迷，第3季本就是鋼筋傳統淡季，今年也不例外。

不過，莊文哲表示，近期原料價格已有支撐，鐵礦砂自8月初低點反彈，焦煤價格也相對強勢，國內鋼筋價格隨原料走勢下修後，目前已接近低點，「沒有太多空間再往下」，中國鋼價近兩週同樣出現低檔反彈，後續觀察能否銜接9月傳統旺季。

豐興 房市 價格

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