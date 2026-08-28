地緣政治及印尼政策影響 華新調漲9月部分盤元價格

大台中房市交易動態資訊平台今公布「購屋2大痛苦指數」，統計台中今年第1季房價所得比年減0.92倍、房貸負擔率年減3.7%。估價師陳孟筠分析，2大痛苦指數雙降看似民眾苦等多年的好消息，誤以為房子終於「沒那麼買不起」，但實際情況是購屋門檻轉向「貸不貸得到？」「貸得到幾成？」才是關鍵。

2026-08-28 15:32