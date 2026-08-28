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地緣政治及印尼政策影響 華新調漲9月部分盤元價格
電纜及不銹鋼廠華新麗華今天宣布綜合考量成本因素及客戶國際競爭力，調漲9月部分盤元產品價格；304每噸調漲新台幣3000元、304含銅調漲4000元、316調漲5000元，但200系、400系維持平盤。
華新麗華表示，受地緣政治及印尼限縮鎳礦開採政策影響，不銹鋼主要原料包括鎳、銅、鉬等價格維持高檔；此外，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）推動，鋼廠減排壓力加劇，致使整體生產成本持續攀升。
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