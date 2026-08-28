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SCFI運價指數連5漲、周漲幅2.93% 美東線站上萬美元關卡

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連5漲。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連5漲。示意圖／ingimage

運價指數連5漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於28日出爐，指數上漲99.91點至3,509.54點，周漲幅2.93%；巴拿馬運河。受到降雨不足及聖嬰現象（El Niño）可能加劇乾旱影響，美東航線站上萬美元，東南亞航線也上漲9.34%。

根據外電，巴拿馬運河管理局宣布，9月起將限制每日船舶通行量，9月4日起每日通行量降至34艘，9月15日起進一步降至32艘，低於原本約36艘的水準。這也意味著全球重要航運咽喉再度出現運力限制，亞洲往美東的航線成本面臨進一步上升壓力，北美線運價再衝高。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達6,940美元，較前一期上漲175美元，周漲幅2.58%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達10,046美元，較前一期上漲346美元，周漲幅3.56%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,716美元，較前一期下跌126美元，周跌幅4.43%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,557美元，較前一期下跌210美元，周跌幅5.58%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲68美元，周漲幅9.34%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃) 較前一周上漲11美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲20美元。

漲幅 巴拿馬運河 巴拿馬

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