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搶中秋烤肉商機！Mia C'bon 推高端肉品、現煎服務 業績拚增兩成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
「現煎牛排職人」的專人服務，協助消費者深入了解不同產地的牛肉風味特色與最佳烹調方式。記者侯思蘋／攝影
「現煎牛排職人」的專人服務，協助消費者深入了解不同產地的牛肉風味特色與最佳烹調方式。記者侯思蘋／攝影

迎接歲時中秋，Mia C'bon以「禮享中秋」為主題，從名家經典月餅禮盒、限量頂級日本匠和牛匠黑牛燒肉組，澎湃生猛海鮮、日本機場與國產伴手禮到嚴選果韻臻禮，Mia C'bon全方位滿足佳節送禮與家庭歡聚的精緻需求。今年中秋Mia C'bon更重磅推出「認證職人」，為顧客選購的每一份牛肉商品，提供專業的牛肉部位介紹與職人級的煎製服務，檔期業績力拚成長兩成以上。

隨著消費者對高品質食材與產地溯源的需求日益顯著，頂級精品超市 Mia C'bon 持續深耕高端肉品市場，正式推出「現煎牛排職人計畫」。透過專業職人的現場煎製服務，將冷藏櫃中的頂級肉品即時轉化為餐桌上的現做美味，以最真實且深度的風味體驗，重新定義精品超市的肉品消費新模式。

Mia C'bon表示，現代消費者除了追求優質食材外，更重視料理過程的互動體驗與專業知識。為此，品牌整合多年肉品經營經驗與國際採購優勢，嚴選包括日本和牛、美國 Prime 級牛肉及澳洲穀飼牛等多元商品。

透過「現煎牛排職人」的專人服務，協助消費者深入了解不同產地的牛肉風味特色與最佳烹調方式，輕鬆提升居家餐飲品質。Mia C'bon 指出，未來將持續藉由職人展演、食材體驗與貼心服務，深化「高品質生活提案者」的品牌角色。透過豐富且具互動性的購物體驗，讓超市不單是日常採買的場域，更是帶領消費者探索全球美食文化的重要平台。

中秋節是親友團聚的重要節日，Mia C'bon今年特別集結多款高規格牛肉商品，以超值優惠價格回饋會員與消費者，精選世界級優質牛肉，推出「中秋燒肉盛宴」預購活動，即日起至9月20日限時開放預購，集結日本匠和牛、日本匠黑牛、美國Prime級無骨牛小排及澳洲和牛等人氣商品，打造中秋團圓燒肉饗宴，讓消費者在家就能享受媲美高級燒肉店的美味體驗。

Mia C'bon 持續深耕高端肉品市場，正式推出「現煎牛排職人計畫」。記者侯思蘋／攝影
Mia C'bon 持續深耕高端肉品市場，正式推出「現煎牛排職人計畫」。記者侯思蘋／攝影

機場 日本 現煎

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