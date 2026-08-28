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燁聯再漲9月不銹鋼304系列產品 漲價1,500元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
不銹鋼板材上游供應商燁聯。聯合報系資料照
不銹鋼板材上游供應商燁聯。聯合報系資料照

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）28日開出9月份內銷盤價，面對鎳生鐵、廢不銹鋼等原料成本居高不下，加上傳統旺季將至、下游補庫需求回升，主力品項304系列產品每公噸調漲1,500元，至於316L系列附加價同步上漲每公噸2,500元。

燁聯表示，觀察近期市場變化，主要生產原料價格持續處於高檔；其中，鎳生鐵價格仍相對強勢，上游供應商調漲售價，加上廢不銹鋼價格走高，再度墊高鋼廠整體生產成本；此外，鉬鐵及國際銅價也持續上揚，使300系列不銹鋼成本壓力進一步增加。

從市場需求面來看，隨著全球通膨壓力逐步受到控制，國際終端消費市場購料意願有所轉強，而傳統旺季即將到來，下游補充庫存意願明顯回升。燁聯認為，在「成本上漲、需求提升」雙重因素帶動下，可望對後續不銹鋼市場形成較強支撐。

據了解，燁聯繼8月的304系列盤價調漲每公噸1,500元後，9月再度漲價，304系列連續兩個月累計上漲每公噸3,000元，顯示鋼廠在成本支撐下持續推升售價，不銹鋼市場也擬進入旺季前的漲價節奏；其次，316L系列產品附加價累計上漲每公噸5,000元，至於430系列產品則維持平盤。

燁聯 不銹鋼 漲價

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