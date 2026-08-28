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港務公司推動港區危險品倉儲、液散貨API介接 提升港區安全管理

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台灣港務公司推動港區危險品倉儲、液散貨API介接。台灣港務公司／提供
台灣港務公司推動港區危險品倉儲、液散貨API介接。台灣港務公司／提供

台灣港務公司為持續強化港區危險物品安全管理，提升危險品資料掌握的即時性及正確性，積極推動「港區危險物品安全管理整合平台」精進作業，繼既有危險品貨櫃資料介接後，進一步推動港區危險品倉儲及液散貨業者以API應用程式介面方式介接回報資料，透過系統對系統自動傳輸，減少人工登錄作業，提升業者回報效率及港區整體安全管理效能。

港務公司表示，依現行作業，港區危險品倉儲及液散貨存量資料多由業者定期透過系統人工填報或上傳資料，實務上可能因作業時間、人力配置及重複登打等因素，產生資料回報時間落差或人工輸入錯誤。

為改善相關問題，港務公司推動API介接機制，由業者內部系統依規定格式主動將危險品存量資料傳送至危險物品安全管理整合平台，使資料回報流程更加自動化，除降低業者重複登打及人工檢核負擔外，亦有助於提升港務公司掌握港區危險品資訊之即時性與正確性。

為協助業者順利導入API介接，港務公司已陸續辦理業者需求訪談及系統介接說明，並提供測試環境、API規格及技術協助。目前已有港區業者陸續提出API帳號申請，並投入系統介接及測試作業，針對資料格式、傳輸流程及系統串接等項目進行驗證；港務公司亦持續透過業務及技術窗口協助業者排除介接問題，逐步累積導入經驗，帶動更多業者參與系統介接，共同提升港區危險品資訊數位化程度。

本次API介接採由業者端主動傳送資料的方式，並搭配身分認證、加密傳輸等資訊安全管控機制，在兼顧資訊安全及業者作業需求下，使危險品存量資訊能更有效整合至管理平台。相關資料除供港務公司辦理港區安全管理及查詢運用外，亦可作為相關公務機關掌握港區危險品資訊及緊急應變的重要參考，有助於提升港區風險管理及災害應變能力。

港務公司表示，未來將持續與港區業者合作，依實際介接及操作經驗滾動優化系統功能，逐步完善危險品倉儲、液散貨等相關資料整合機制，透過數位科技減少業者行政作業負擔，同時提升危險品資訊品質與管理效率，共同打造更安全、更智慧及更具韌性的港埠營運環境。

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