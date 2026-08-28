2大「購屋痛苦指數」雙降仍買不起房？估價師揭真相：出現新門檻

大台中房市交易動態資訊平台今公布「購屋2大痛苦指數」，統計台中今年第1季房價所得比年減0.92倍、房貸負擔率年減3.7%。估價師陳孟筠分析，2大痛苦指數雙降看似民眾苦等多年的好消息，誤以為房子終於「沒那麼買不起」，但實際情況是購屋門檻轉向「貸不貸得到？」「貸得到幾成？」才是關鍵。

根據該平台最新發布的「房產經濟指標小教室─購屋兩大痛苦指數篇」分析報告顯示，全國今年第1季房價所得比9.47倍，較去年同期減少0.77倍；房貸負擔率41.46%，年減 3.07%。其中，台中市尤為明顯，房價所得比11.35倍，年減0.92倍、房貸負擔率49.67%，年減3.7%。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠分析，房價所得比與房貸負擔率是衡量購屋能力最常用的兩項指標，分別反映房價於家庭所得的負擔程度、房貸支出占家庭所得比重，兩者合力描繪出一個家庭從「買不買得起房」到「背不背得起房貸」間的壓力曲線。

陳孟筠指出，在貸款限制與自備款壓力下，市場主力轉向「中低總價、首購、小坪數」產品。房市現況是「高檔盤整」與「結構調整」，而非購屋門檻真的大幅消失。

陳孟筠強調，現今購屋者面臨的最大挑戰已不再單純是房價漲幅，而是「融資環境」。即便房價微幅修正，但若銀行核貸成數縮減，購屋者仍需籌措更高額的自備款。此外，個人信用條件、職業穩定性及銀行授信政策，已成為能否入主的門票。「貸不貸得到」以及「可以貸到幾成」，其重要性已逐漸超越「房價高不高」。

陳孟筠分析，未來房產競爭力在於是否具備「高功能性、低管理負擔、就業交通便利」等優勢。小坪數、低總價與鄰近就業據點的產品將持續受寵；都市更新、租賃服務及高齡住宅等領域也將成關注的焦點。