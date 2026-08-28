慶典經濟助攻！台中百貨量販上半年營業額成長2成、今年挑戰千億大關

慶典經濟助攻！台中市百貨量販今年上半年營業額成長約二成。市府經濟發展局表示，隨著大型商場陸續開幕、既有百貨持續擴展，加上城市建設及生活圈日益成熟，吸引國內外品牌爭相布局，台中百貨量販消費市場今年可望挑戰千億大關，持續擴大中台灣消費版圖。

台中消費市場持續展現強勁動能。依財政部統計資料庫顯示，台中百貨公司及零售式量販店營業額自107年約665億元，成長至114年966億元，7年間增加逾300億元、成長約45%；今年上半年營業額更達546億元，較去年同期成長約2成。

經發局長張峯源表示，台中不僅擁有超過280萬人口，更位居中台灣核心，坐擁中彰投苗逾500萬人口的一小時生活圈，具備穩定且龐大的消費腹地。

市長盧秀燕上任以來，市府持續完善交通、公共建設及投資環境，城市生活機能與商業聚落逐步成熟，也吸引更多國內外零售及餐飲品牌看好台中市場、加碼投資。

即使114年新光三越台中店受氣爆事故影響停業7個月，市場消費需求仍在其他商圈及百貨間重新分流，其中台中大遠百全年營收達223.6億元、年增約7%，創開店以來新高，更躍升全台百貨單店營收第一；隨著新光三越恢復營業及新商場加入，今年台中百貨消費市場可望再創新高。

經發局指出，今年新商場接力登場，進一步擴大台中零售市場版圖。漢神洲際購物廣場4月開幕，成為北台中指標性大型商業設施，並與台中洲際棒球場串聯形成全新商業休閒聚落。

整體開發規模約6.6萬坪、投資逾120億元，匯聚超過500個品牌，其中約150家為全台首店、台中獨家或特色旗艦店型，並提供約6,600席汽機車停車位。

商場結合購物、餐飲、娛樂及生活體驗，不僅補強北台中大型商業機能，也為城市帶進更多品牌、人潮與消費商機。

經發局進一步表示，東區商業發展同樣持續升溫，遠雄流通旗下iFG遠雄廣場台中店於今年7月開幕，延續大魯閣新時代周邊商業動能；配合大智路打通及台中車站周邊環境持續改善，未來可望進一步串聯帝國糖廠、湧泉公園、鐵道文化園區及LaLaport等景點與商場，形成兼具購物、休閒及觀光機能的生活廊帶。

該商場首年業績預估可突破30億元，也反映零售業者持續看好台中消費市場及區域發展潛力。

經發局補充，從北台中大型購物中心加入、東區商業聚落持續擴張，到既有百貨強化品牌布局，台中零售市場正朝向更多元的消費型態發展。各大商場也持續導入精品、特色餐飲、親子休閒及娛樂體驗，以差異化服務吸引不同消費族群，逐步形成大型複合式購物中心、百貨公司、區域型及社區型商場並行的多元零售格局。

經發局表示，百貨及量販營業額從107年的665億元成長至114年的966億元，今年上半年更達546億元，反映台中人口、市場規模、城市建設及民間投資相互帶動的消費能量。

未來市府將持續完善投資與商業環境，透過重大建設、交通路網及城市活動創造人流與商機，讓大型品牌投資與在地商圈發展相互帶動，形成「人潮帶動商機、商機擴散周邊」的正向循環，持續壯大台中消費市場，朝「千億元百貨量販消費城市」穩健邁進。

鄭照新副市長代表市長盧秀燕出席祝賀ifg遠雄廣場台中店開幕。中市經發局／提供