華夏第3季PVC減量保價拚獲利 擴大差異化產品銷售

國內第二大聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）總經理胡吉宏表示，預估第3季中上旬亞洲PVC市況仍處於「成本在高檔、需求相對偏弱」格局，他表示，由於美、伊和談陷入僵持狀態，荷莫茲海峽遲遲未通，亞洲乙烯、VCM、EDC等原料價格雖在高檔徘徊，但下游需求仍偏弱。華夏第3季安排歲修，稼動率約降至六成，並把握時機採購低價原料、出清庫存，以減量保價策略操作，力求獲利與第2季持平。

華夏日前舉行法說會，營業處處長吳建興表示，綜觀第3季亞洲乙烯、原油、VCM及EDC等原料供給，其中乙烯因去年起，日、韓各國陸續有裂解廠關閉、或做產能整併，下半年、2027年亞洲僅中國大陸及中東有新產能開出，將對上游原料成本造成一定影響。EDC及VCM也都因上游成本居高、下游需由不振，預期開工率偏低，預計第3季價格將在高檔區間震盪。

對於第3季中國大陸PVC供給情形，吳建興表示，因大陸實施夏季電價，推高煤炭等電石法能源成本，連帶使電石法PVC價格上漲；加上下半年持續政策性淘汰低效產能、各國陸續對大陸產品祭出貿易壁壘，外銷去化量縮減，中國大陸廠商第2季面臨虧損，預計第3季開工率與第2季持平，預估中國大陸整年度有效產能可望從3,085萬噸降至2,900萬噸，甚至有機會再下修。

亞洲其他地區則仍受制於高成本，第3季上旬（至8月為止）需求不振。因獲利不理想，亞洲各廠紛紛歲修、降產因應。9月以後除大陸外，其他區域進入歲末密集檢修，預估下半年亞洲PVC產能收緊。因供給下降，華夏預估第3季下旬至第4季，供需結構及行情有望改善。

第3季的需求，則因季末步入印度、孟加拉及東南亞等國雨季結束、傳統旺季來臨，住宅、農灌、纜線、基建及外銷加工備料需求回流。亞洲廠商相對有機會在第3季季末開始拉抬價格。此外，印度對進口PVC實施最低價格（MIP）限制，整體行情被拉高後，周邊地區價格也可望一併升高；亞洲貨源及大陸貨源價差有望進一步縮減，對大陸以外的亞洲業者有利。

因應成本高攀、需求尚未放大的現狀，華夏指出，持續進行產銷調度，第3季安排VCM及PVC廠歲修，預計第3季稼動率較第2季的七成下修至六成，營收也將下調，以「減量保價保利潤」為原則。

華夏第2季單季稅後純益1.32億元，每股純益（EPS）0.23元，相較前季、去年同期轉盈；上半年稅後純益1,236萬元，每股純益（EPS）0.02元，相較於去年同期，同樣轉虧為盈。展望第3季利差表現，華夏指出，將減產保價、調控產銷，此外更放大差異化、特殊規格產品銷售，期能維持獲利表現。