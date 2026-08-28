快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

明台產險攜手玉山國家公園 簽署永續合作備忘錄

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
明台產險董事長矢持健一郎(右二)、總經理唐世澤(右一)與雪霸國家公園管理處處長林文和(左一)代表簽約，內政部國家公園署署長王成機(左二)擔任見證人。明台產險／提供
明台產險董事長矢持健一郎(右二)、總經理唐世澤(右一)與雪霸國家公園管理處處長林文和(左一)代表簽約，內政部國家公園署署長王成機(左二)擔任見證人。明台產險／提供

明台產險持續深化生物多樣性保育及環境永續行動，響應玉山國家公園管理處今年8月舉辦之「遇見玉山．夏日綠市集」暨永續發展保育教育成果發表活動，明台產險亦於現場與玉山國家公園管理處共同簽署「玉山國家公園生態保育與環境永續合作備忘錄」，為雙方未來推動生態保育及永續發展相關合作奠定基礎。

此次合作將聚焦於「玉山友善棲地標章認證」及「其他有效保育地區（Other Effective Area-based Conservation Measures，OECMs）」等相關項目，期望未來結合玉山國家公園管理處長期投入生態保育與棲地維護的專業經驗，以及明台產險推動企業永續的資源與行動力，共同探索企業參與生物多樣性保育的多元合作模式，進一步擴大環境永續行動的正面影響力。

除簽署合作備忘錄外，明台產險亦於活動現場設置永續推廣攤位，透過寓教於樂的永續知識互動遊戲，與參與民眾交流環境保育及永續發展相關議題，期望以生活化且具互動性的方式，提升大眾對生物多樣性及環境永續議題的認識與關注。

近年來，明台產險積極推動與國家公園署及所屬國家公園管理處之合作，透過企業資源投入生態保育、棲地維護及環境教育等領域，將永續理念轉化為具體行動。此次與玉山國家公園管理處建立合作關係，亦進一步拓展明台產險參與台灣自然環境與生物多樣性保育的行動版圖。

明台產險表示，將持續攜手國家公園及相關夥伴，深化企業與自然保育之間的合作連結，透過跨域協力推動生態保育與環境永續，共同守護台灣珍貴的自然資源，實踐企業永續發展承諾。

玉山 玉山國家公園 永續 產險

延伸閱讀

玉山守護生態 保育台灣黑熊

元大人壽積極響應海洋保育 獲2026台灣永續行動獎肯定

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 玉山金四大面向績優

致力潔能淨零、生態保育 中油獲2026亞太暨台灣永續行動獎五大獎

相關新聞

慶典經濟助攻！台中百貨量販上半年營業額成長2成、今年挑戰千億大關

慶典經濟助攻！台中市百貨量販今年上半年營業額成長約二成。市府經濟發展局表示，隨著大型商場陸續開幕、既有百貨持續擴展，加上城市建設及生活圈日益成熟，吸引國內外品牌爭相布局，台中百貨量販消費市場今年可望挑戰千億大關，持續擴大中台灣消費版圖。

明台產險攜手玉山國家公園 簽署永續合作備忘錄

明台產險持續深化生物多樣性保育及環境永續行動，響應玉山國家公園管理處今年8月舉辦之「遇見玉山．夏日綠市集」暨永續發展保育教育成果發表活動，明台產險亦於現場與玉山國家公園管理處共同簽署「玉山國家公園生態保育與環境永續合作備忘錄」，為雙方未來推動生態保育及永續發展相關合作奠定基礎。

外國人買屋回溫 房仲：比起以往這波更健康

雖然房市冷颼颼，但外國人買屋似有回溫跡象，內政部最新數據顯示，今年上半年外國人取得建物數量突破500筆大關，同時土地取得數量不僅優於去年同期，還超越2023年水準。

一表看北北基桃十大熱銷台鐵宅 板橋站排第三、這站買氣稱王

永慶房產集團盤點近一年北北基桃前十大熱銷台鐵車站的交易價量，發現台北市的萬華站交易量居冠，而位於汐止區的汐科、汐止站皆入榜，顯示汐止台鐵沿線具有一定的住宅交易熱度。而桃園市受惠於TPASS串聯跨縣市生活圈，共三站上榜。

Joeman 最愛的新莊副都心 三利多加持、近五年房價漲幅逾一成

百萬YTR Joeman（九妹）入住的新北市新莊副都心，據實價登錄，近五年新莊副都心房價呈現穩健走升格局，2022年區域每坪成交均價約56.3萬元，隨後一路攀升至2025年的每坪63.7萬元、創下歷史高點；今年上半年受到整體房市降溫影響，平均房價小幅回落至每坪62.8萬元，不過相較2022年仍上漲約12%，漲幅超過一成。

搭AI商機熱潮 桃園「亞矽創研中心開發案」正式招商

桃園航空城股份有限公司28日正式公告「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」公開招商；桃園航空城表示，招商案將亞矽創研中心產二基地與鄰近住宅基地納入整體開發，公開徵求具大型開發、產業導入及長期營運能力的投資團隊參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。