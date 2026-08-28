明台產險攜手玉山國家公園 簽署永續合作備忘錄

明台產險持續深化生物多樣性保育及環境永續行動，響應玉山國家公園管理處今年8月舉辦之「遇見玉山．夏日綠市集」暨永續發展保育教育成果發表活動，明台產險亦於現場與玉山國家公園管理處共同簽署「玉山國家公園生態保育與環境永續合作備忘錄」，為雙方未來推動生態保育及永續發展相關合作奠定基礎。

此次合作將聚焦於「玉山友善棲地標章認證」及「其他有效保育地區（Other Effective Area-based Conservation Measures，OECMs）」等相關項目，期望未來結合玉山國家公園管理處長期投入生態保育與棲地維護的專業經驗，以及明台產險推動企業永續的資源與行動力，共同探索企業參與生物多樣性保育的多元合作模式，進一步擴大環境永續行動的正面影響力。

除簽署合作備忘錄外，明台產險亦於活動現場設置永續推廣攤位，透過寓教於樂的永續知識互動遊戲，與參與民眾交流環境保育及永續發展相關議題，期望以生活化且具互動性的方式，提升大眾對生物多樣性及環境永續議題的認識與關注。

近年來，明台產險積極推動與國家公園署及所屬國家公園管理處之合作，透過企業資源投入生態保育、棲地維護及環境教育等領域，將永續理念轉化為具體行動。此次與玉山國家公園管理處建立合作關係，亦進一步拓展明台產險參與台灣自然環境與生物多樣性保育的行動版圖。

明台產險表示，將持續攜手國家公園及相關夥伴，深化企業與自然保育之間的合作連結，透過跨域協力推動生態保育與環境永續，共同守護台灣珍貴的自然資源，實踐企業永續發展承諾。