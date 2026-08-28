外國人買屋回溫 房仲：比起以往這波更健康

雖然房市冷颼颼，但外國人買屋似有回溫跡象，內政部最新數據顯示，今年上半年外國人取得建物數量突破500筆大關，同時土地取得數量不僅優於去年同期，還超越2023年水準。

值得注意的是，取得面積大幅成長，六都之中土地面積以新北最大，建物面積以桃園拔得頭籌。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，除了過去熟悉的假外資買房之外，近期外國人來台購屋也有真外資進場，雖數量少卻面積大，以目前不動產稅制與相關規定來看，商用或可是面積暴增的主要因素。

徐佳馨表示，2022年上半年以來，從數量上來看，上半年建物多在500-600筆間，土地筆數約在1,500筆內，除去年上半年表現較差，其餘都穩定，但今年在建物面積與土地面積都出現爆量，筆數卻仍維持水準，推估可能是較大面積的商用產品所致。

在六都表現上，北市建物取得數量傲視各區，顯見外國人對北市需求不變，但面積卻不如桃園，如以大面積思考，商用產品可能性最高。

另外在土地取得數量與面積上，新北獨占鼇頭，台南與高雄緊追在後，或可解釋為設廠或是等等較大面積需求的外資業主進場，這也顯見相較於過往外國人買屋多是假外資只為了炒房，這一波比起以往更為健康。

大家房屋公關襄理賴志昶認為，台灣因科技領先地位，在AI競逐戰中具有重要戰略位置，未來可能有更多外資因應設廠或是員工居住等需求進入台灣不動產，不過在目前房地合一稅制對外國人的規定，加上取得台灣不動產也有平等互惠原則，不至於出現爆買情況，也算是台灣房地產的獨特風景。