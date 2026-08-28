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一表看北北基桃十大熱銷台鐵宅 板橋站排第三、這站買氣稱王

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團盤點近一年北北基桃前十大熱銷台鐵車站的交易價量，萬華車站以236件交易量拿下冠軍，汐科車站則以222件緊追在後，板橋車站203件排名第三，顯示位於雙北市生活圈、且具台鐵通勤優勢的站點，仍有穩定的住宅交易需求。永慶房產集團／提供
永慶房產集團盤點近一年北北基桃前十大熱銷台鐵車站的交易價量，萬華車站以236件交易量拿下冠軍，汐科車站則以222件緊追在後，板橋車站203件排名第三，顯示位於雙北市生活圈、且具台鐵通勤優勢的站點，仍有穩定的住宅交易需求。永慶房產集團／提供

永慶房產集團盤點近一年北北基桃前十大熱銷台鐵車站的交易價量，發現台北市的萬華站交易量居冠，而位於汐止區的汐科、汐止站皆入榜，顯示汐止台鐵沿線具有一定的住宅交易熱度。而桃園市受惠於TPASS串聯跨縣市生活圈，共三站上榜。

數據顯示，近一年北北基桃前十名熱銷台鐵車站中，萬華車站以236件交易量拿下冠軍，汐科車站則以222件緊追在後，板橋車站203件排名第三，這三站交易量均突破200件，顯示位於雙北市生活圈、且具台鐵通勤優勢的站點，仍有穩定的住宅交易需求。

值得注意的是，汐止區共有汐科、汐止兩站同時在前十名內。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台鐵汐科站鄰近科技園區，到達汐止市中心也相當便利。若想通勤前往台北市，搭乘台鐵大約五分鐘就能抵達南港車站。

相比於南港的高房價，陳金萍表示，汐科車站周邊房價5字頭，具有相對親民的優勢，對於有通勤需求的自住族也有十足的吸引力。汐止站周邊商圈與生活機能較為成熟，又可串聯台北、南港等核心區域，對於想以時間換取較大的居住空間的通勤族，可以好好考慮。

在房價高漲與信用管制影響下，購屋族更加重視總價負擔，帶動桃園與基隆的親民站點受到關注。其中，桃園市就有桃園、中壢及內壢車站共3站上榜。

陳金萍分析，近年隨著TPASS等公共運輸政策降低跨縣市通勤成本，部分購屋族也開始思考以通勤時間換取生活居住空間。桃園市的這3個台鐵站點，近一年平均單價均落在3字頭上下，購屋門檻相較雙北市明顯較低。

若以相同購屋預算來看，以板橋車站和中壢車站為例，購買中壢車站周邊的房屋坪數約是板橋站的2倍，生活居住空間會有滿明顯的落差。

整體而言，陳金萍總結，北北基桃熱門台鐵站宅可分為兩大類，雙北站點以交通轉乘、就業機會及成熟商圈支撐交易；桃園與基隆則以較低購屋門檻吸引首購族。

不過，陳金萍建議，有意的購屋民眾除了參考房價及車站距離，也應評估列車班次、轉乘便利性、通勤時間與周邊生活機能，才能真正發揮軌道住宅的居住價值。

北北基桃 台鐵 板橋 買氣 雙北

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