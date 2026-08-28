全聯打造公益賣場 從本土農業到深入偏鄉

2026亞太永續博覽會與台灣永續行動獎頒獎典禮27日於台北世貿一館展開，全聯今年以感性為訴求，打造展區最大的「全聯公益賣場」，首度將全聯行動超市車搬入世貿一館，展現這台「不會賺錢的超市」在台灣四個偏鄉服務的成果。

全聯支持台灣永續農業，今年發表「六大農業再生宣言」，透過靜態陳列，展出全聯如何透過通路力量串聯產地與市場，支持在地農業與環境永續；在「循環減塑」面向上，全聯積極打造永續循環生活圈，盼透過與外部單位合作，與消費者共同實踐永續公民的行動。此外，本次展出也將全聯四大基金會搬入展場，展現在急難救助、兒少圓夢、傳統文化、環境生態四個面向的公益影響力。

今夏最大永續界盛事亞太永續博覽會8月27日至8月29日於台北世貿一館連續三天免費開放參觀，全聯今年持續以通路本業為核心，從全台1,260間門市開始，將永續從理念化為可實踐的日常行動，開展當天榮獲主辦單位台灣永續能源基金會肯定，獲頒七項台灣永續行動獎1金5銀1銅佳績，分別為：SDG03「大全聯健康處方箋」金級，SDG07「全聯綠能永續新標竿」銀級、SDG08「大駐園：就業文化共榮」銀級、SDG12「打造智慧回收循環鏈」、「動物福利永續供應鏈」、「構築農田生態廊道」銀級；SDG10「慶祥基金會：急難救助」銅級，展現全聯在永續議題上全方位的努力。

全聯此次以不同面向主題榮獲「台灣永續行動獎」七項獎項，包含「SDG01消除貧窮」、「SDG03健康與福祉」、「SDG7可負擔的永續能源」、「SDG8就業及經濟成長」及「SDG12責任消費與生產」，從健康促進、減碳綠能、傳統文化保存，到循環經濟、動物福利、生態保育與弱勢關懷，展現全聯將永續議題落實在企業社會責任上的努力。