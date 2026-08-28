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Joeman 最愛的新莊副都心 三利多加持、近五年房價漲幅逾一成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
依據實價登錄，近五年新莊副都心房價呈現穩健走升格局，2022年區域每坪成交均價約56.3萬元，隨後一路攀升至2025年的每坪63.7萬元、創下歷史高點；今年上半年受到整體房市降溫影響，平均房價小幅回落至每坪62.8萬元，不過相較2022年仍上漲約12%，漲幅超過一成。中信房屋／提供
依據實價登錄，近五年新莊副都心房價呈現穩健走升格局，2022年區域每坪成交均價約56.3萬元，隨後一路攀升至2025年的每坪63.7萬元、創下歷史高點；今年上半年受到整體房市降溫影響，平均房價小幅回落至每坪62.8萬元，不過相較2022年仍上漲約12%，漲幅超過一成。中信房屋／提供

<a href='/search/tagging/2/新莊副都心' rel='新莊副都心' data-rel='/2/145545' class='tag'><strong>新莊副都心</strong></a>示意圖。記者游智文／攝影
新莊副都心示意圖。記者游智文／攝影

百萬YTR Joeman（九妹）入住的新北市新莊副都心，據實價登錄，近五年新莊副都心房價呈現穩健走升格局，2022年區域每坪成交均價約56.3萬元，隨後一路攀升至2025年的每坪63.7萬元、創下歷史高點；今年上半年受到整體房市降溫影響，平均房價小幅回落至每坪62.8萬元，不過相較2022年仍上漲約12%，漲幅超過一成。

中信房屋新莊副都心加盟店店長林家民表示，隨著新莊副都心的生活機能、交通機能與產業發展日趨完善，區域房市已形成一定的基本面支撐，從長期來看，在各項建設持續推進下，區域房市交易量能仍有保持穩健成長的空間。

林家民表示，國內房市降溫之際，新莊副都心房價仍能展現相對強勁的抗跌韌性，主要受三大因素加持。首先是企業投資，目前新莊副都心已吸引包含儒鴻、麗寶、光寶、中悦、一詮在內的眾多知名企業進駐，創造了大量就業機會，也同步帶動周邊商業活動與居住需求。

其次是豐沛的建設題材，新莊副都心擁有機場捷運、環狀線、新莊北側知識產業園區轉運站、宏匯廣場、中央合署辦公大樓，以及國家電影及視聽文化中心等眾多建設項目，後市發展相當具有想像空間。

第三則是多元且穩定的買盤客群，新莊副都心目前的購屋客群除了在地居民，也有不少北市外溢人口、外來就業人口，以及具一定經濟實力的企業主與高資產人士，為區域房市提供了很強的支撐力道。

林家民指出，目前新莊副都心新建案的房價普遍落在8字頭上下，中古屋的價格則依照屋況、地段的不同，價格落在每坪成交均價約55-65萬元不等，雖然短期內受整體市場氛圍影響，新莊副都心房價漲勢較前幾年趨緩，但對於有購買需求的民眾來說，現在反而是進場看屋、大膽出價的好時機。

過去市場熱絡時，買方往往需要追價才能搶到心儀物件，如今市場回歸理性，購屋民眾有更多時間檢視產品條件與價格是否真正符合自己的需求，也能掌握較大的議價空間。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新莊副都心的居住環境的確相當不錯，不過由於該區以行政、商業及產業發展為主要定位，區內約四成土地屬於商業區，建商在規劃推案時，多會配置一定比例的非住宅或商業用途產品。

她建議，購屋民眾在入手前應詳閱建物謄本及相關資料，確認建物用途，或可尋求專業、在地的房仲業者協助，避免買到不符合需求的物件，反而節外生枝。

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