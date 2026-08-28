搭AI商機熱潮 桃園「亞矽創研中心開發案」正式招商

桃園航空城股份有限公司28日正式公告「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」公開招商；桃園航空城表示，招商案將亞矽創研中心產二基地與鄰近住宅基地納入整體開發，公開徵求具大型開發、產業導入及長期營運能力的投資團隊參與。

本案透過招商條件設計，引導未來開發兼顧大型企業進駐、研發創新、國際商務及生活服務等機能，打造完整且可持續發展的創新產業生態系。

桃園航空城公司表示，本案定位以產業發展為核心，規劃導入大型企業總部、研發中心、創新實驗室及產業辦公等機能，並鎖定人工智慧與數位科技、智慧系統、健康科技與生醫創新、綠色科技及其他高附加價值前瞻產業，希望串聯研發、技術應用、企業營運及國際商務，形成具產業群聚與持續成長動能的發展基地。

「亞洲矽谷創新研發中心」（亞矽創）約1.2萬坪產二用地及約5,300坪住宅區土地，在未來規劃打造兼具產業發展、國際商務、創新研發及生活服務功能之複合型產業聚落下，將進一步帶動桃園產業升級與城市發展。

航空城公司說明，為使實際開發符合上述定位，本案採產二基地與住宅基地整合招商，並分別設定明確開發及營運條件。產二基地面積約3.81公頃，開發完成後產業進駐空間比例須達60%以上，並須持續辦理產業招商及營運，同時留設公益設施及公共停車空間，以確保產業使用及公共服務機能。

而住宅基地面積約1.76公頃，則定位為產業發展所需的國際商務與生活服務配套。依招商條件，基地須開發五星級觀光旅館，客房數不得低於200間、總樓地板面積不得低於8,000坪，並自取得觀光旅館業營業執照起持續營運至少15年，以提供商務接待、會議、住宿、餐飲及相關服務，支援企業進駐及國際商務活動需求。

桃園航空城公司指出，這次招商所尋求的不只是土地開發商，而是有能力從開發、產業招商一路負責到長期營運的投資者。申請人可由單一公司投標，也可由2至5家法人公司組成合作聯盟共同參與，讓具資金能力、開發經驗、產業資源及營運專業的不同業者可以共同組隊提出整體投資計畫。

負責辦理招商說明會的高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，亞矽創基地位處青埔產業重鎮，交通、區位條件得天獨厚，是少數可滿足大型企業總部、研發中心及國際商務需求的大型開發基地。

此外，為確保投資能力及開發品質，本案也設有財務及開發實績門檻，除對累計實收資本總額的要求外，也須具備一定規模的辦公、住宅、商業或旅館開發實績。後續評選也將就核心產業導入、擬引進企業、整體開發規劃、旅館品牌及服務能力、長期營運管理等項目進行綜合評選，其中產業導入及整體開發規劃均設有個別合格門檻。

桃園航空城公司表示，亞矽創基地位於機場捷運A19站周邊，鄰近桃園會展中心、高鐵桃園站、青埔運動及藝文設施，並與桃園航空城及國際機場相連。此次整體規劃希望利用既有交通及公共建設條件，讓產業辦公、研發創新、國際商務與旅館服務彼此支援，逐步形成青埔的產業及商務發展節點。

黃舒衛分析，綜觀AI商機大爆發時代的桃園產業投資有五大趨勢：1. 桃園成為高階製造的樞紐核心；2. 現成廠房、成熟土地為首選；3.產業更迭、智造升級；4.綠能、重工支援產業長期剛需；5.收益型機構法人開始進場布局。

黃舒衛指出，五大趨勢充分展現企業對桃園科技產業發展前景的高度信心，也持續為未來AI供應鏈發展、升級蓄積強勁動能。

桃園航空城公司進一步說明，本案自今（28）日起公告招商，至9月24日申請釋疑截止，10月15日前完成釋疑回復，2027年1月25日截止收件；後續依序辦理資格審查、綜合評選及價格審查，預計2027年2月評定最優申請人，3月完成簽約。

招商完成後，仍設有明確履約期程，產二基地及旅館開發原則上均須於簽約後30個月內取得建造執照、6年內取得使用執照；航空城公司並將擔任履約管理單一窗口，協助後續行政協調、進度管理及跨機關溝通。公司將依公告招商條件及後續評選程序推進本案，並按各階段辦理情形對外說明進度。