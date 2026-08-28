陪伴探索第一份工作、規劃退休第二人生 104人力銀行獲TSAA肯定

從「探索未來方向」的高中生，到思考退休後「第二人生」的中高齡者，104人力銀行以「開啟孩子職涯多元想像」及104高年級「全齡導航，人生再啟航」兩項專案，獲「TSAA台灣永續行動獎」肯定，發揮職涯永續的概念，104將人力資源服務的專業持續拓展至不同人生階段，陪伴每個人認識自己、探索未來，規劃實現自我的人生下一站。

根據104人力銀行統計，「未來職涯規劃」成為大學生負面情緒主要來源，出社會後則有約五成新鮮人第一份工作做不到一年，提早協助學生進行職涯探索成為重要課題。104人力銀行自2016年推動「Be A Giver」社會運動，整合平台上的多元專業人才資源，串聯職場前輩走進高中職校園分享第一線經驗，截至目前已有超過452位職涯志工走進全台逾400所學校，累計舉辦超過1,300場職業入班分享，服務學生人次突破9萬。

2025年更攜手富邦金控，推出金融業主題式入班分享，向1,740位學生介紹保險理財顧問、理財專員、數位金融行銷等多元職務，搭配「104工作世界」匯集的629種職業內容與職涯測驗工具，從「認識職業」到「探索自我」，協助學生提早建立職涯想像，降低未來選系、選職涯時的資訊落差。

104人力銀行集團行銷長暨副總經理張寶玲指出，每一位職場工作者都可以是他人的「點燈者」，並且透過Be A Giver「點亮更多人」；104人力銀行自我期許以謙遜溫和的方式，運用自身知識、技能、時間協助他人，也陪伴年輕人一同邁入職場。

根據104高年級《2025超高齡社會企業人才永續新思維白皮書》，中高齡求職動能三年間穩定躍升，從2023年每月平均6.1萬人、2024年7.1萬人，至2025年已達8.2萬人，三年成長逾34%；然而，76.6%企業尚未建立明確退休準備制度，對於退休及第二人生的準備仍有提升空間。

104高年級於2025年5月推出「第二人生導航測驗」，從健康、財務安全、社會參與、職業探索、權益守護、心理調節、數位生活、婚姻家庭八大面向，協助中高齡族群盤點第二人生準備程度，並依測驗結果智慧串接對應課程與資源。截至目前，施測人數已突破2.4萬人，將職涯經驗轉化為可傳承的社會資產。104高年級平台更支持超過700位中高齡者成為「高年級老師」，串接逾1.5萬堂課程，累計服務11.7萬人次。