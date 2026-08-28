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企業進駐房價衝一波 新莊副都心今年出現回吐

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新莊副都心街景圖。中信房屋／提供
新莊副都心街景圖。中信房屋／提供

新莊副都心先前進駐多家大型企業，帶動一波房價漲勢，中信房屋統計實價資料，2022年平均房價約每坪56.3萬元，2025年攀升至每坪63.7萬元，創下歷史高點。

不過，今年上半年受到整體房市降溫影響，平均房價小幅回落至每坪62.8萬元。

中信房屋新莊副都心加盟店店長林家民表示，新莊副都心房價雖然回跌，但相較2022年仍上漲約12%，仍展現相當不錯的抗跌韌性，主要是三大因素：首先是企業投資，目前新莊副都心已吸引包含儒鴻、麗寶、光寶、中悦、一詮在內的眾多知名企業進駐，創造了大量就業機會，也同步帶動周邊商業活動與居住需求。

其次是豐沛的建設題材，新莊副都心擁有機場捷運、環狀線、新莊北側知識產業園區轉運站、宏匯廣場、中央合署辦公大樓、國家電影及視聽文化中心等建設，後市發展具有想像空間。

第三則是多元且穩定的買盤客群，新莊副都心目前的購屋客群除了在地居民，也有不少北市外溢人口、外來就業人口，以及具一定經濟實力的企業主與高資產人士，為區域房市提供支撐力道。

林家民指出，目前新莊副都心新建案的房價普遍落在8字頭上下，中古屋的價格則依照屋況、地段的不同，價格落在每坪55-65萬元不等。

雖然短期內受整體市場氛圍影響，新莊副都心房價漲勢較前幾年趨緩，但對於有購買需求的民眾來說，現在反而是進場看屋、大膽出價的好時機。

他表示，過去市場熱絡時，買方往往需要追價才能搶到心儀物件，如今市場回歸理性，購屋民眾有更多時間檢視產品條件與價格是否真正符合自己的需求，也能掌握較大的議價空間。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新莊副都心以行政、商業及產業發展為主要定位，區內約4成土地屬於商業區，建商在規劃推案時，多會配置一定比例的非住宅或商業用途產品。

建議購屋民眾在入手前應詳閱建物謄本及相關資料，確認建物用途，或可尋求專業、在地的房仲業者協助，避免買到不符合需求的物件，反而節外生枝。

近五年新莊副都心平均房價變化。 資料來源：中信房屋
近五年新莊副都心平均房價變化。 資料來源：中信房屋

新莊副都心 房價 中信

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