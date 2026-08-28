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富禾生醫精準醫療進臨床 CTC 及免疫功能分析助攻癌症個人化治療

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
富禾生醫董事長趙毅邀請台北榮總及多家醫療院所院長，透過胃癌、胰臟癌、大腸癌等臨床案例，分享精準檢測如何協助醫療團隊掌握腫瘤特性、找出可能有效的治療組合。記者曾學仁／攝影
富禾生醫董事長趙毅邀請台北榮總及多家醫療院所院長，透過胃癌、胰臟癌、大腸癌等臨床案例，分享精準檢測如何協助醫療團隊掌握腫瘤特性、找出可能有效的治療組合。記者曾學仁／攝影

精準醫療正加速從研究走向臨床，精準檢測也從疾病診斷工具，進一步成為醫師評估用藥與治療策略的重要依據。富禾生醫8月14日舉辦「台灣精準醫療臨床合作與應用分享會」，董事長趙毅邀請台北榮總及多家醫療院所醫師，透過末期胃癌、胰臟癌、大腸癌等惡性腫瘤臨床案例，分享精準檢測如何協助醫療團隊掌握腫瘤特性、找出可能有效的治療組合。

富禾生醫創辦人暨總經理李建謀開場指出，目前精準醫療最受關注的工具之一是次世代基因定序（NGS），但NGS主要以病理切片檢體進行DNA分析，仍可能面臨採樣誤差；富禾生醫鎖定的技術採用液態切片，可即時分析循環腫瘤細胞（CTC）及個體免疫功能（Immunoprofiling）現況；目前市場上部分CTC分析著重細胞數量，但資訊不足以讓臨床醫師判斷下一步治療，而富禾生醫則著重於找出細胞潛在的蛋白質靶點，提供醫師診斷依據。

與會醫師指出，精準檢測真正的價值並非推翻標準治療，而是採取「Add-on」模式，協助醫師「先摸清楚病人的底」，再決定如何治療。

臺北榮總腫瘤內科主任陳明晃分享胃癌末期患者的案例，在標準化治療無效後，透過富禾生醫CTC分析找出傳統檢測遺漏的靶點，並精準配對使用標靶藥物，患者腫瘤標記顯著下降、病灶明顯縮小，顯示CTC分析有望挖掘出傳統方法難以辨識的「隱性」患者族群，為其提供治療依據。惟目前實務案例數量有限，仍需透過大規模研究進行驗證。

臺北榮總腫瘤內科醫師姜乃榕分享罕見難治的胰臟腺鱗癌案例，患者於傳統檢測中已無標靶藥物可用。團隊遂以富禾生醫CTC與免疫功能分析平台之結果及客製化藥物建議作為部分參考依據，在綜合療法組合下，使患者的腫瘤指數恢復正常值，原發腫瘤縮小了一半以上，且成功維持病情穩定超過12個月。

富禾生醫董事長趙毅分享患胃部神經內分泌瘤合併腺癌的個案，患者在醫學中心治療後面臨治療限制，透由CTC分析找到潛在治療靶向，並納入免疫功能分析評估建議以制定醫療策略，臨床反應樂觀且療程間未觀察到第三級及以上不良事件。

趙毅強調，精準醫療的核心不是讓醫療流程變得更複雜，而是「花一點時間把診斷做好」。當醫師更清楚患者需要什麼、不需要什麼，就有機會減少無效用藥，提升治療效率。

富禾生醫已累積多年研發及臨床合作經驗，逐步建立分析流程與報告模組，並累積癌症相關數據，希望透過資料分析及AI演算，協助醫師從大量資訊中找出適合患者的治療方向。

李建謀表示，富禾生醫的循環腫瘤細胞（CTC）分析與免疫功能分析（Immunoprofiling）已可申請自費檢測項目，初期從私人醫療院所切入，再逐步擴大至醫學中心；同時推動檢測流程模組化，進一步走向商業化。

此外，富禾生醫也積極布局技術授權，鎖定東南亞、東北亞、歐美市場，將技術及Know-how輸出海外。

李建謀強調，實驗室與臨床緊密合作，是精準醫療落地的關鍵。富禾生醫期許透過研發輔助臨床讓更多人能「活得好、活得健康」。

精準醫療正加速從研究走向臨床，精準檢測也從疾病診斷工具，進一步成為醫師評估用藥與治療策略的重要依據。記者曾學仁／攝影
精準醫療正加速從研究走向臨床，精準檢測也從疾病診斷工具，進一步成為醫師評估用藥與治療策略的重要依據。記者曾學仁／攝影

富禾生醫創辦人暨總經理李建謀分享，富禾生醫精準檢測並非要取代既有工具，而是提供更多治療決策資訊，協助醫師尋找可能有效的用藥。記者曾學仁／攝影
富禾生醫創辦人暨總經理李建謀分享，富禾生醫精準檢測並非要取代既有工具，而是提供更多治療決策資訊，協助醫師尋找可能有效的用藥。記者曾學仁／攝影

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