快訊

山獸神現身？合歡山驚見「公鹿攔路」 霧中挺立帥炸網友

蘋果贏了！市占躍升追平三星 安卓陣營面臨「雙重打擊」歐洲陷苦戰

行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

聽新聞
0:00 / 0:00

車麗屋榮獲新北企業精典獎 從汽車生活平台擴展至多元商業服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
車麗屋獲得新北企業精典獎。記者邱馨儀／攝影
車麗屋獲得新北企業精典獎。記者邱馨儀／攝影

車麗屋汽車百貨多元服務不只在門市　全通路與社區據點同步拓展，獲「2026新北企業精典獎」企業類－多元服務組肯定。

車麗屋深耕汽車售後市場，從大型汽車百貨與維修保養服務出發，持續拓展線上線下整合、社區型汽車服務據點、Point S國際品牌合作，並進一步跨足停車場與商場經營，服務範圍從「車」延伸至車主日常生活場域，也讓傳統汽車百貨的經營模式出現新的可能。

面對汽車售後市場與消費習慣改變，車麗屋不再只以商品銷售為核心，而是將商品、安裝、維修保養、數位服務及不同型態據點逐步整合，讓消費者從選購汽車用品到後續施工與保養，都能在同一服務體系中完成。

車麗屋長期以「汽車是第二個美麗的家」為經營理念，提供輪胎、機油化工、車用3C、汽車百貨、消耗修補及改裝等六大品類商品，並結合汽車用品安裝、汽車維修及保養等專業技術服務，建立大型全功能汽車百貨「一站購足」的服務模式。

隨著車主需求從單純購買商品，轉向便利、專業與完整的服務體驗，車麗屋近年也開始發展更貼近生活圈的社區型汽車便利服務，並結合全球輪胎及汽車服務連鎖品牌 Point S 的國際資源，將大型連鎖通路累積的商品、供應鏈及服務能力，延伸到不同規模與型態的服務據點。

在數位服務方面，車麗屋持續推動資訊系統應用與線上線下整合。由於汽車用品多涉及規格確認、安裝施工及後續維修，實體門市仍是汽車售後服務的重要核心，因此車麗屋的數位轉型並非單純將消費移往線上，而是透過數位工具串接資訊、商品與實體服務，讓消費者從查詢、選購到門市施工之間更加順暢。

除了汽車百貨與維修保養本業，車麗屋近年也開始把服務範圍往車主日常生活場域延伸，目前已跨入停車場及商場經營，包括與台鐵合作的台中高架橋下多目標場域，以及桃園A7重劃區相關場域布局。

從汽車百貨、維修保養，到停車、商場與不同生活場景，車麗屋正在嘗試把原本圍繞汽車建立的專業與服務能力，延伸到車主移動、停留與消費的更多接觸點。

車麗屋董事長兼總經理卓豐閔表示，車主現在需要的已經不只是買到商品，而是希望有人可以把車子的問題完整處。

新北 平台 企業 汽車

延伸閱讀

全聯勇奪「2026台灣永續行動獎」1金5銀1銅　行動超市車首度搬入展場

Uber登台13周年 揭台灣三大移動趨勢、新代言人蔡依林廣告上線

裕隆四箭齊發 營運衝

新安東京海上產險獲第六屆台灣永續行動獎

相關新聞

企業進駐房價衝一波 新莊副都心今年出現回吐

新莊副都心先前進駐多家大型企業，帶動一波房價漲勢，中信房屋統計實價資料，2022年平均房價約每坪56.3萬元，2025年攀升至每坪63.7萬元，創下歷史高點。

科技新貴「把豬變老闆」毅然轉職 林口頂福畜牧場打造頂級黑豬品牌

新北市林口區頂福畜牧場飼主薛晉傑曾是科技廠副理，10年前為體恤岳父體力、兼顧家庭，毅然「把豬變老闆」轉職改穿青蛙裝投入養豬，憑藉專長將智慧管理導入傳統豬舍，打造現代化模式養出優質本土黑豬。

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 中油績效卓越奪五獎

2026亞太永續博覽會昨（27）日在台北世貿一館登場，同時舉辦「2026亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，台灣中油獲頒一金二銀二銅共五座獎項，並以「GO ZERO！低碳運行中」為主題參展，與民眾分享低碳轉型的推動成果。

華航、長榮航加速淨零轉型 推動航空減碳

國內大型航空業者華航、長榮航積極推動永續淨零，華航首度參展今年亞太永續博覽會，攜手夥伴一起淨零啟航；長榮航空則多元行動展現航空永續轉型新樣貌。

統一超秀再生綠實力

2026第五屆亞太永續博覽會昨（27）日起至29日於台北世貿一館登場，統一超商今年以「廢力！」為主題，集合7-ELEVEN、星巴克、統一速達、德記洋行、統一資訊等關係企業，並首次連結社會企業、關鍵供應鏈等共16個品牌聯展，透過魚菜共生新農法、咖啡渣再生、rPET循環包材等展演「循環成新、永續鍛金」資源再生綠實力，更是今年單一企業品牌規模最大展區。

趨勢觀察／愛卡拉集團董事長程世嘉 治理+信任 「贏」戰 AI 賽局

從生成式AI問世以來，企業董事會與行銷會報裡最常出現的焦慮，往往是：「科技巨頭的模型又更新了，我們是不是落後了？」但隨著生成式AI進入問市第四年，這場技術競爭已發生質變。iKala（愛卡拉）共同創辦人暨集團董事長程世嘉指出，AI競賽已經從「模型能力之爭」，轉變為品牌業者的「治理與信任之爭」。過去大家比拚用誰家的模型厲害，但未來比的是誰能贏得AI與消費者信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。