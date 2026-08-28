車麗屋榮獲新北企業精典獎 從汽車生活平台擴展至多元商業服務

車麗屋汽車百貨多元服務不只在門市 全通路與社區據點同步拓展，獲「2026新北企業精典獎」企業類－多元服務組肯定。

車麗屋深耕汽車售後市場，從大型汽車百貨與維修保養服務出發，持續拓展線上線下整合、社區型汽車服務據點、Point S國際品牌合作，並進一步跨足停車場與商場經營，服務範圍從「車」延伸至車主日常生活場域，也讓傳統汽車百貨的經營模式出現新的可能。

面對汽車售後市場與消費習慣改變，車麗屋不再只以商品銷售為核心，而是將商品、安裝、維修保養、數位服務及不同型態據點逐步整合，讓消費者從選購汽車用品到後續施工與保養，都能在同一服務體系中完成。

車麗屋長期以「汽車是第二個美麗的家」為經營理念，提供輪胎、機油化工、車用3C、汽車百貨、消耗修補及改裝等六大品類商品，並結合汽車用品安裝、汽車維修及保養等專業技術服務，建立大型全功能汽車百貨「一站購足」的服務模式。

隨著車主需求從單純購買商品，轉向便利、專業與完整的服務體驗，車麗屋近年也開始發展更貼近生活圈的社區型汽車便利服務，並結合全球輪胎及汽車服務連鎖品牌 Point S 的國際資源，將大型連鎖通路累積的商品、供應鏈及服務能力，延伸到不同規模與型態的服務據點。

在數位服務方面，車麗屋持續推動資訊系統應用與線上線下整合。由於汽車用品多涉及規格確認、安裝施工及後續維修，實體門市仍是汽車售後服務的重要核心，因此車麗屋的數位轉型並非單純將消費移往線上，而是透過數位工具串接資訊、商品與實體服務，讓消費者從查詢、選購到門市施工之間更加順暢。

除了汽車百貨與維修保養本業，車麗屋近年也開始把服務範圍往車主日常生活場域延伸，目前已跨入停車場及商場經營，包括與台鐵合作的台中高架橋下多目標場域，以及桃園A7重劃區相關場域布局。

從汽車百貨、維修保養，到停車、商場與不同生活場景，車麗屋正在嘗試把原本圍繞汽車建立的專業與服務能力，延伸到車主移動、停留與消費的更多接觸點。

車麗屋董事長兼總經理卓豐閔表示，車主現在需要的已經不只是買到商品，而是希望有人可以把車子的問題完整處。