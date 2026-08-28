科技新貴「把豬變老闆」毅然轉職 林口頂福畜牧場打造頂級黑豬品牌

新北市林口區頂福畜牧場飼主薛晉傑曾是科技廠副理，10年前為體恤岳父體力、兼顧家庭，毅然「把豬變老闆」轉職改穿青蛙裝投入養豬，憑藉專長將智慧管理導入傳統豬舍，打造現代化模式養出優質本土黑豬。

「豬就是唯一的老闆！」薛晉傑表示，當初除了家庭因素，也因為厭倦職場複雜人際而轉職，他認為養豬的工作很單純，每天準備飼料、清理環境、洗澡消毒，隨時觀察健康狀況，時間到了就送牠們出發。

回想初期投入時，甚至不敢告訴高雄的家人，直到牧場逐漸穩定才坦白，雖然免不了一頓責罵，但相較於過去領固定薪水，自己創業投入更多資金，也更有動力全力以赴。

薛晉傑憑藉水電、弱電專長及工程師思維導入智慧管理，同時解決人力不足並提升防疫效率，他在場內建置遠端車輛消毒、自動感應排風、高溫自動噴霧降溫及遠端汙水處理系統，還自行開發雲端數據庫，豬隻過磅後即可自動計算數量、性別、總重及金額，逐步實現無紙化。

面對非洲豬瘟等國際性疫情威脅，薛晉傑持續接受新北市動保處防疫輔導，定期拜訪宣導、透過通訊軟體即時發布防疫資訊、法規及提醒、邀請專家到場檢診，協助農戶強化飼養管理及生物安全。

動保處表示，新北市目前有102間養豬場，今年截至7月底已聯合稽查及訪視724場次，透過電子化系統監測豬隻死亡數量，查核生物安全措施及紀錄。針對廚餘養豬場加強蒸煮、載運規範宣導，飼料養豬場則查核是否違法餵養廚餘，落實動物傳染病防治條例相關防疫規範。未來也將持續輔導養豬產業導入科技管理，提升防疫韌性與產業競爭力。

新北市動保處防疫輔導，定期拜訪宣導、透過通訊軟體即時發布防疫資訊、法規及提醒、邀請專家到場檢診，協助農戶強化飼養管理及生物安全。圖／新北市動保處提供

薛晉傑憑藉水電、弱電專長及工程師思維導入智慧管理，在場內建置遠端車輛消毒、自動感應排風、高溫自動噴霧降溫及遠端汙水處理系統。圖／新北市動保處提供