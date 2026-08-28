聯成法說會／上半年獲利轉佳 聚焦高利差產品、拓展美印市場

全球最大苯酐（PA）及可塑劑製造商聯成（1313）27日舉行線上法說會。展望第3季，資深副總徐造華指出，6-8月步入可塑劑傳統需求淡季，將採取低庫存運作嚴控風險，優先外售PA、DINP等具利差優勢產品，優化產品組合，並加速拓展美國、印度市場。

聯成第2季稅後純益3.12億元，每股純益（EPS）0.23元，較去年同期轉盈，季增幅更達205.9%；上半年稅後純益4.15億元，EPS 0.31元。聯成自第1季起已轉盈，第2季獲利更優於第1季，上半年營運顯著轉佳。

展望下半年，總經理畢淑蒨表示，預期9月起需求有望回溫，但受醇類原料價格仍處高檔影響，利差表現仍存在變數。

畢淑蒨指出，今年上半年3-5月因下游備貨買盤湧出，利差達到高峰，但6-8月則因戰事曠日持久、油價持續震盪走高，致下游採購趨於保守，加上傳統需求淡季，利差承壓。不過，9月步入傳統「金九銀十」旺季，需求可能略有復甦；但利差則因醇類原料價格居高，尚待觀察。聯成將優化產品組合，並善用鎮海煉化INA原料採購優勢。

對於各主要產品市況，資深副總徐造華表示，PA上半年因價格承壓，多留作自用；但7月開始，美、伊再度交火，引發國際OX原料上漲，加上中國大陸大型PA裝置進行檢修，市場整體供給下降，PA價格反彈速度快於原料價格，因此鄰法PA與原料OX的利差修復；但仍受萘法PA低價競爭，加上未來可塑劑下游衍生物進入傳統淡季，對後市需求謹慎因應。目前銷售策略上，把握鄰法PA現階段原料價差，增加外售比率，提升整體產品利差；並配合下游可塑劑淡季，進行低庫存操作、避免未來損失。

可塑劑部分，DOP及DOTP因7月原料辛醇價格上漲幅度大於產品價格漲幅，壓縮獲利空間；加上6-8月中國大陸進入傳統需求淡季，主因為高溫多雨的天候，妨礙下游建築及房地產業施工進度，導致管材、型材需求大幅縮減。同業普遍採取減產避險策略，開工率約在45%-55%之間。

不過，DINP產品則相對有利基。徐造華指出，7月國際INA原料供給減少，推升下游產品DINP價格、並放大利差。聯成將善用INA於中國大陸的在地採購優勢，提升DINP銷售，以擴大獲利。

此外，7月美國公布強迫勞動301條款，台灣關稅低於中國大陸，有助於提升台灣及馬來西亞聯成DINP產品擴展對美市場，並已初步顯現於訂單需求上。徐造華說，台灣聯成8月DINP銷美的單月訂單，已與前七月相當， 對台灣及馬來西亞聯成營運有正面影響，未來將持續布局美國、並聚焦車用利基市場。

整體而言，在可塑劑銷售策略上，聯成將依市場環境調整銷量，靈活銷售並低庫存管理，提高高毛利產品銷量。

至於PVC，中國大陸與印度兩大市場則呈現不同趨勢。中國大陸因4月取消光伏出口退稅，部分PVC產品轉向內銷市場，價格壓力加劇；印度則因當局自7月24日起實施最低進口價格（MIP）管制，有利乙烯法PVC拓展當地市場。此外，印度8月18日公告，將針對中國大陸44家懸浮法PVC企業展開反補貼調查，後續影響仍待觀察。聯成表示，因公司原料採購價格與PVC市價聯動，價格仍具保障，後續將控制銷量，並持續拓展印度市場。

徐造華也表示，根據S&P Global Energy預測，2020年至2026年間全球PVC累積過剩產能已達370萬噸，2026年全球需求甚至可能出現負成長。不過，預期2027年需求及開工率將大幅反彈，至2031年開工率可望回升至八成以上，且未來需求增量主要來自南亞及東南亞地區。聯成也將因應此一趨勢，持續強化南亞及東南亞市場布局。